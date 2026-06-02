Todo listo para el Festival Multicultural de los Montes de María 2026 en Zambrano

La Gobernación de Bolívar aseguró que todo está listo para el Festival Multicultural de los Montes de María 2026, en Zambrano. Durante el 13 y 14 de junio, Zambrano será escenario del Festival Multicultural de los Montes de María 2026, un evento que reunirá la riqueza musical y cultural de la región con presentaciones de gaita, tambores, vallenato, música urbana y otras expresiones artísticas.

La Gobernación de Bolívar aseguró que todo está listo para el Festival Multicultural de los Montes de María 2026, en Zambrano . Durante el 13 y 14 de junio, Zambrano será escenario del Festival Multicultural de los Montes de María 2026, un evento que reunirá la riqueza musical y cultural de la región con presentaciones de gaita, tambores, vallenato, música urbana y otras expresiones artísticas.

La iniciativa, respaldada principalmente por la Gobernación de Bolívar y el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (Icultur), tiene carácter itinerante y recorre los distintos municipios de los Montes de María. Con el paso de los años, se ha consolidado como uno de los eventos culturales más importantes de la región, al promover la identidad cultural, fortalecer las tradiciones y brindar espacios de visibilidad a artistas y gestores culturales locales.

En 2026, Zambrano será el escenario de este gran encuentro que reunirá a miles de asistentes alrededor de la música, la gastronomía, el emprendimiento y el patrimonio cultural montemariano. El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destacó la importancia del festival como una herramienta para fortalecer la identidad cultural de la región y dinamizar los territorios de los Montes de María. El Festival Multicultural de los Montes de María es una muestra del inmenso potencial cultural que tiene esta región.

Nos llena de orgullo que este evento tenga un carácter rotativo, permitiendo que cada año un municipio diferente sea protagonista y reciba a visitantes de todo el departamento y del país, dijo Arana. Y agregó: Zambrano será el escenario perfecto para celebrar nuestras tradiciones, visibilizar el talento de nuestros artistas y seguir fortaleciendo el sentido de pertenencia por los Montes de María.

Este año, además, tendremos el privilegio de celebrar los 169 años del departamento de Bolívar, una fecha que nos invita a reconocer nuestra historia, nuestras raíces y todo aquello que nos une como bolivarenses. Por su parte, la directora general del Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (ICULTUR), Vaneza Daguer Tamayo, resaltó el papel del festival en la preservación y promoción del patrimonio cultural de la región.

En Zambrano viviremos una programación que conecta la tradición con las nuevas expresiones culturales, reafirmando que la cultura es una herramienta fundamental para la construcción de identidad, memoria y desarrollo territorial. Además, será un escenario ideal para conmemorar el aniversario de Bolívar y exaltar la riqueza cultural que distingue a nuestro departamento. Esta edición del festival tendrá un significado especial, ya que servirá como escenario para la conmemoración de los 169 años de creación del departamento de Bolívar.

Durante dos días, Zambrano será escenario de una programación que integra conciertos, talleres, conversatorios, muestras artesanales y gastronómicas, espacios de formación y encuentros alrededor de la identidad montemariana. La agenda musical reunirá a destacados artistas y agrupaciones que representan la riqueza sonora del territorio y del país. El viernes 13 de junio subirán al escenario la Banda San Sebastián, Goyo García, Herederos de Petrona, Bullenrap, Lil Silvio y DJ Dever.

Por su parte, el sábado 14 de junio el público podrá disfrutar de las presentaciones de la Fundación Cultural Tamborito, la Escuela de Música de Viento de la Casa de la Cultura Manuel Lora Meza, Jessi Uribe, Diego Daza y Twistter. Además de los conciertos, el festival contará con una amplia programación cultural y académica.

Los asistentes podrán participar en talleres de artes escénicas, exploración musical y técnica vocal, conversatorios sobre la relación del río Magdalena con las expresiones culturales de los Montes de María, espacios de intercambio de saberes como la tradicional Rueda de Gaita y encuentros dedicados a los relatos, mitos y leyendas que hacen parte de la memoria colectiva de Zambrano y la región. La feria artesanal y gastronómica será otro de los grandes atractivos del festival, permitiendo a emprendedores, artesanos y cocineros tradicionales exhibir sus productos, promover los sabores de la región y fortalecer la economía cultural del territorio.

Esta edición incluirá además homenajes a destacados portadores de tradición y gestores culturales, así como actividades especiales para exaltar la historia, el patrimonio y la riqueza cultural de los Montes de María, una región reconocida por su invaluable aporte a la identidad del Caribe colombiano. La Gobernación de Bolívar, Icultur y la Alcaldía Municipal de Zambrano invitan a disfrutar de esta gran fiesta cultural que reafirma el papel de los Montes de María como uno de los territorios con mayor riqueza patrimonial y artística de Colombia





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