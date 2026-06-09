Todo sobre el juego de azar: resultados, apuestas y cómo reclamar premios

Aprende cómo funciona el Chance en Colombia, desde las reglas de apuesta hasta los pasos para reclamar premios. Incluye detalles sobre modalidades, valores mínimos y máximos, y documentación necesaria según el monto ganado.

El juego de azar conocido popularmente como Chance es una de las loterías más tradicionales en Colombia. Su funcionamiento es sencillo: los participantes seleccionan una combinación de cifras, usualmente de una a cuatro, y apuestan una cantidad de dinero que va desde los 500 pesos hasta un máximo de 25.000 pesos por tiquete.

El resultado oficial se define mediante un sorteo que se realiza en horarios específicos, y los jugadores pueden consultarlo poco después de la hora programada, ya sea a través de la página web oficial, en puntos de venta autorizados o mediante aplicaciones móviles. Para obtener un premio, las cifras elegidas deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.

Sin embargo, existen modalidades que flexibilizan esta regla, como el combinado de cuatro cifras, donde se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden, o el combinado de tres cifras, que exige acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. También está la opción más simple, conocida como una cifra o uña, que consiste en acertar únicamente la última cifra del resultado. Cada modalidad tiene un premio distinto, que depende del monto apostado y de la probabilidad de acertar.

El proceso para reclamar un premio varía según el valor ganado, pero siempre se requiere presentar el tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras. Para premios menores, el pago se realiza de inmediato en el mismo punto de venta.

Cuando el premio está entre 48 y 181 Unidades de Valor Tributario (UVT), que para el año 2025 equivale aproximadamente a montos entre 1.800.000 y 6.800.000 pesos colombianos, el ganador debe entregar además el formulario SIPLAFT, un documento de prevención de lavado de activos que se obtiene en el punto de venta. Si el premio supera las 182 UVT (más de 6.800.000 pesos), se requiere una certificación bancaria expedida con no más de 30 días de antelación y a nombre de la persona que diligenció el tiquete.

En este caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles. Es importante conservar el tiquete en buen estado, ya que sin él no es posible reclamar el premio. Este tipo de juegos de azar están regulados por el Estado colombiano a través de entidades como Coljuegos, que supervisan su legalidad y transparencia.

La UVT es una unidad de medida que se actualiza anualmente según la inflación y se utiliza para determinar umbrales fiscales y de seguridad social. Aunque el Chance es una forma de entretenimiento popular, es crucial jugar de manera responsable, estableciendo límites de gasto y entendiendo que las probabilidades de ganar son bajas. Muchos jugadores lo ven como una oportunidad de obtener un ingreso extra, pero no debe considerarse una inversión.

Las apuestas mínimas son accesibles, pero la acumulación de gastos puede ser significativa si se juega con frecuencia. Por eso, las autoridades recomiendan no apostar más de lo que uno está dispuesto a perder y buscar ayuda si el juego se convierte en un problema.

En resumen, el Chance es una tradición lúdica que combina emoción y posibilidades de premio, pero siempre con la advertencia de que se trata de un juego de azar donde la suerte es el factor principal





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El chance: Modalidades, reglas e impuestos de este popular juego de azar en ColombiaEl chance es un juego de azar muy popular en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Consiste en seleccionar un número de tres o cuatro cifras y apostar dinero, con la esperanza de que ese número resulte premiado en el sorteo. Los premios dependen del valor apostado y la modalidad elegida. El sorteo puede verse en vivo por TelePacífico o consultarse en la sección de Loterías. Entre las modalidades comunes están la apuesta directa y la apuesta en cualquier orden. Además, los juegos de azar están sujetos a IVA y a retención en la fuente del 20% para pagos iguales o superiores a 48 UVT.

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