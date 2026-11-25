Abelardo de la Espriella coordinó el operativo que liberó a rehenes en Éxito Cartagena tras 16 horas. Conoce el balance de capturas, víctimas y el impacto en el transporte aéreo regional.

Una crisis de seguridad sin precedentes se desató el martes 24 de noviembre en el almacén Éxito Cartagena, ubicado en el exclusivo sector de La Castellana, transformando una jornada ordinaria en una larga operación militar. Lo que inicialmente se denunció como un intento de hurto evolucionó rápidamente hacia una toma de rehenes de gran envergadura, manteniendo a más de 30 personas bajo amenaza durante aproximadamente 16 horas y concentrando la atención de las máximas autoridades nacionales en la capital del departamento de Bolívar.

Detalles de la crisis y liberación de víctimas

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, confirmó que la acción delictiva comenzó con el objetivo inicial de asaltar un vehículo transportador de valores, pero derivó en el secuestro de clientes y empleados dentro del establecimiento comercial. A pesar de la prolongación del conflicto, la madrugada del miércoles 25 de noviembre marcó el desenlace del operativo, cuando se logró la liberación completa y en estado de salud de todas las personas que permanecían retenidas, cerrando así un capítulo de intensa angustia para las familias afectadas.

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Balance operativo y intervención militar

Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo un despliegue táctico complejo que permitió desarticular la estructura criminal responsable de la crisis. El balance preliminar reveló el éxito de la intervención estatal con cuatro capturados por la acción de las autoridades y una baja fatal entre los involucrados durante la operación de rescate, demostrando la capacidad de respuesta inmediata del aparato de seguridad estatal ante situaciones de alta violencia.

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Testimonios y impacto en el transporte aéreo

El periodista cartagenero Orlando Ramos compartió su relato personal, confirmando que su familiar estuvo refugiada con otras personas durante la crisis, mientras otros lograron esconderse para sobrevivir. Paralelamente, la emergencia provocó restricciones operativas en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, donde se desviaron aeronaves a Barranquilla, obligando a la terminal aérea a recomendar a los pasajeros verificar sus itinerarios hasta que se restablecieron paulatinamente las operaciones el mismo martes.