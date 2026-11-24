Análisis del secuestro en Cartagena y los precedentes históricos de tomas de rehenes en Colombia, desde la Embajada de República Dominicana hasta casos recientes.

Un grupo de hombres armados y encapuchados desencadenó una crisis de seguridad el martes 24 de noviembre en el almacén Éxito ubicado en el sector de La Castellana, en Cartagena. La situación de tensión comenzó con un intento de hurto a un vehículo de transporte de valores, lo que derivó rápidamente en la retención de cerca de 30 personas dentro del establecimiento comercial.

Desarrollo del cerco policial en Cartagena

Las autoridades desplegaron un operativo de emergencia que incluyó unidades especiales de la Policía Nacional, el Gaula y la Armada de la República de Colombia. El objetivo inmediato era controlar la situación y garantizar la seguridad de los civiles retenidos, mientras se negociaba con los responsables del cerco.

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Este incidente ha vuelto a posicionar la toma de rehenes en el centro del debate público sobre la seguridad ciudadana en Colombia. Cada episodio presenta circunstancias particulares, pero comparten la escalada de violencia que convierte espacios comerciales y entidades financieras en escenarios de conflicto armado interno.

Antecedentes históricos y masacres en Cali

Uno de los antecedentes más recordados en la historia del país ocurrió en Bogotá el 27 de febrero de 1980, cuando el M-19 tomaron la Embajada de República Dominicana durante una recepción diplomática. El comando guerrillero retuvo a cerca de 57 personas, incluyendo 16 diplomáticos, y exigió la liberación de más de 300 presos políticos y un pago de 50 millones de dólares.

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Las negociaciones se prolongaron durante 61 días hasta que, el 25 de abril de ese año, se alcanzó un acuerdo para la liberación de los rehenes. Este evento marcó un punto de inflexión en la relación entre el Estado y los grupos armados ilegales durante el conflicto interno.

En Cali, la noche del 3 de diciembre de 1984, tres hombres ingresaron a las oficinas de Diners Club en el edificio Otero, cerca de la Plaza de Cayzedo. Lo que inicialmente parecía un hurto derivó en una masacre donde los asaltantes retuvieron a 14 personas durante aproximadamente cuatro horas, resultando en nueve asesinatos y cinco sobrevivientes.

Identidad de los responsables en Cali

Entre los responsables de este ataque estaba Jaime Serrano Satinbáñez, un antiguo vigilante de la entidad que conocía el funcionamiento interno de las oficinas. Este hecho dejó una marca profunda en la memoria colectiva de la ciudad y expuso las vulnerabilidades de seguridad en entidades financieras durante esa época.

Escalada de violencia y escapes frustrados

El 13 de diciembre de 2003, una sucursal del banco hipotecario Colmena en el centro comercial Cañaveralejo, en Floridablanca, Santander, fue escenario de otra crisis. Un hombre, tras obtener el dinero exigido y verse rodeado por la Policía, decidió retener a 18 clientes y empleados durante tres horas y media.

El sujeto exigía que las autoridades despejaran la zona para permitir su escape y solicitó la presencia de la Defensoría del Pueblo. Finalmente, permitió la salida de los retenidos, quienes resultaron ilesos, antes de entregarse a las fuerzas del orden sin generar más víctimas en este incidente.

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Crisis en el Fondo de Pensiones Porvenir

Bogotá vivió otro episodio de tensión el 21 de mayo de 2008, cuando Édgar Paz Morales, sargento retirado del ejército, ingresó a una sede del Fondo de Pensiones Porvenir. Tomó como rehenes a 15 personas y amenazaba con activar una granada de fragmentación para que sus reclamaciones sobre el pago de su pensión fueran atendidas.

Paz Morales exigió la presencia de autoridades militares y periodistas para transmitir un comunicado, permitiendo temporalmente el ingreso de camarágrafos. Sin embargo, agentes del Gaula de Policía lograron reducirlo y poner fin a la retención en cerca de una hora, sin que se registraran víctimas fatales.

Intentos de robo en sectores comerciales

El 16 de septiembre de 2014, un hombre armado intentó robar una sede del Banco de Bogotá ubicada entre las carreras 44 y 50, en el sector de Pasoancho, Cali. Este incidente refleja la recurrente tendencia de convertir establecimientos comerciales en escenarios de retención de civiles cuando las circunstancias del robo se vuelven adversas para los delincuentes.

La sucesión de estos eventos demuestra cómo los intentos de hurto, la presencia de hombres armados y las acciones de grupos ilegales han transformado repetidamente espacios públicos y entidades financieras en zonas de alto riesgo, generando una constante preocupación en las distintas ciudades del país.