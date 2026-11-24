Un grupo armado interceptó un carro de valores en Cartagena, resultando en una toma de rehenes en el almacén Éxito de La Castellana con 30 personas capturadas.

La ciudad de Cartagena registra un estado de máxima alertas tras la toma de rehenes en el almacén Éxito ubicado en la localidad de La Castellana. La crisis inició este martes cuando un grupo de hombres armados intentó interceptar un carro de valores que recolectaba los dineros de las operaciones comerciales del día anterior.

Despliegue Policial y Fuerzas Especiales

La operación de rescate es liderada directamente desde el lugar por el subdirector general de la Policía Nacional, el mayor general Norberto Mujica Jaime. Se ha establecido un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar el accionar de todas las unidades involucradas en la situación de emergencia.

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Al menos 35 integrantes de fuerzas especiales llegaron al establecimiento con la instrucción concreta de rescatar a todos los retenidos y someter a los responsables. El operativo cuenta con el apoyo de patrullas de la Policía Metropolitana de Cartagena, unidades antiexplosivos con guías caninos y refuerzos de las Fuerzas Militares.

Adicionalmente, el despliegue incluye el apoyo aéreo de aeronaves de la Fuerza Pública para mantener el monitoreo constante de la zona. El presidente Abelardo De la Espriella confirmó que son 30 las personas secuestradas dentro del almacén, de las cuales nueve han sido liberadas según la Policía.

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Vulneración de Protocolos y Rutas

Las primeras pistas indican que los hombres armados ingresaron al establecimiento sin utilizar las entradas habituales de los clientes. Lo hicieron por la parte posterior, una zona empleada por los trabajadores para acceder a las instalaciones internas, lo que sugiere un conocimiento previo de la infraestructura.

La situación fue advertida inicialmente por un empleado de un establecimiento vecino, quien salió corriendo para alertar a quienes estaban cerca. Una mujer trabajadora relató que un muchacho de Dollarcity detectó a los agresores y comunicó: "están atracando, están atracando".

Algunos trabajadores intentaron evacuar a las personas, pero no todos reaccionaron a tiempo para salir antes de que los hombres armados cerraran los accesos. Los testimonios señalan que los responsables parecían conocer todo el recorrido y las dinámicas internas del supermercado.

Objetivo Inicial y Reacción de la Policía

El plan original de los delincuentes consistía en robar el dinero de la recaudación comercial, no en atacar directamente a los clientes o robar en las cajas. Las cámaras de seguridad detectaron movimientos sospechosos y los operadores activaron los botones de pánico antes de que se consumara el asalto.

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Al verse cercados y con el plan descubierto, varios de los atacantes se refugiaron dentro del almacén y retuvieron a clientes y trabajadores. Ello transformó lo que habría sido un simple robo en una compleja toma de rehenes que requiere una intervención especializada.

Líneas de Investigación y Próximos Pasos

Los investigadores avanzan en reconstruir los horarios de recolección, los protocolos de seguridad y los recorridos del vehículo transportador de valores. Buscan determinar si los responsables habían hecho seguimiento previo al carro de valores o si recibieron información anticipada sobre el procedimiento de recolección.

Se están investigando las personas que conocían la operación logística para establecer de dónde salió la información que permitió preparar el golpe. La autoridad ha rechazado cualquier tipo de diálogo o concesiones, priorizando el rescate seguro de las víctimas y la captura de los autores materiales.