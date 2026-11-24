Cronología del secuestro en Éxito Castellana, Cartagena. Autoridades liberan rehenes, fuerzas especiales refuerzan sitio y aeropuerto sufre retrasos tras intento de robo.

Una operación delictiva frustrada para asaltar un carro de valores derivó en una tensa toma de rehenes en el almacén Éxito Castellana, ubicado en Cartagena, durante la mañana del martes 24 de noviembre. El incidente comenzó cuando las alarmas de seguridad alertaron a las autoridades sobre el intento de robo, momento en el que los presuntos delincantes, al verse acorralados, ingresaron al supermercado y retuvieron a treinta personas como escudo humano.

Cronología del ataque y liberación de víctimas

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que los atacantes, vestidos de negro y con el rostro cubierto, portaban armamento corto y largo. Según los relatos iniciales, el objetivo principal era el carro transportador de valores que realiza recaudos rutinarios en la zona. El mandatario detalló que, debido a la intervención de las fuerzas del orden, los asaltantes buscaban refugio en el interior del establecimiento comercial situado en la avenida Santander.

Also read Fotos muestran la salida de una rehén del Éxito Castellana, en Cartagena

La dinámica de la crisis cambió con la salida de las primeras víctimas. Dos horas después de que se reportara el robo, una mujer fue liberada y captada en imágenes abandonando el local acompañada por un oficial de la Policía. Esta liberación marcó un hito en las negociaciones, aunque el presidente señaló que aún permanecían retenidas veinticinco personas, reduciéndose el total inicial de treinta rehenes.

Posicionamiento de autoridades y grupos implicados

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, utilizó sus redes sociales para informar que las fuerzas del Estado estaban liderando el operativo. Turbay instó a la ciudadanía a mantener la calma y buscar información únicamente a través de fuentes oficiales, evitando la circulación de rumores que puedan complicar la operación de rescate. La autoridad local enfatizó el compromiso institucional para garantizar la seguridad de los ciudadanos en el sector.

Advertisement

Paralelamente, el Grupo Éxito emitió un comunicado oficial reafirmando que la protección de la vida e integridad de las personas es su prioridad absoluta. La compañía indicó que se mantiene a la disposición total de las instrucciones gubernamentales y coopera con los procedimientos de emergencia que se están llevando a cabo en el lugar para resolver la crisis de manera pacífica.

Refuerzo policial y impacto en infraestructura local

Para fortalecer la respuesta ante la gravedad de la situación, se desplegaron en la ciudad treinta y cinco unidades de las fuerzas especiales del Estado. Estos efectivos se trasladaron rápidamente hacia el sitio de los hechos para apoyar el cerco y las negociaciones. La presencia de este contingente reforzado busca asegurar el perímetro y facilitar la salida segura de los tomados de rehenes restantes.

El incidente tuvo consecuencias inmediatas en la conectividad de la región. El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez se vio obligado a restringir y desviar varias aeronaves hacia Barranquilla, afectando a numerosos pasajeros. La terminal aeroportuaria informó que la operación se está restableciendo de manera paulatina, aunque recomendó a los viajeros validar sus itinerarios con las aerolíneas debido a posibles modificaciones.

Desarrollo final y resolución de la crisis

El operativo de seguridad en Éxito Cartagena se mantuvo bajo estricta vigilancia hasta lograr la resolución del secuestro. Las autoridades priorizaron la negociación con los delincuentes para minimizar el riesgo de violencia contra los rehenes. La actuación coordinada entre la policía local, las fuerzas especiales y la gerencia del supermercado permitió controlar la situación sin reportes de fallecimientos entre las víctimas civiles.

Advertisement

La comunidad de Cartagena recibió las noticias con preocupación inicial, pero la rápida intervención de las autoridades permitió desactivar la amenaza. El evento quedó registrado como un caso de intento de robo fallido que escaló a retención de personas, subrayando la importancia de los protocolos de seguridad en centros comerciales de alta afluencia. Las investigaciones continúan para identificar con precisión a todos los integrantes del grupo criminal.