La operación de la Policía y las Fuerzas Militares en el Éxito de La Castellana rescata a 46 personas tras una jornada crítica que dejó un delincuente abatido y cuatro detenidos en Cartagena.

La situación de seguridad en Cartagena cambió drásticamente el lunes 24 de noviembre y se resolvió durante la madrugada del miércoles 25 de noviembre con la culminación de un operativo de alto riesgo en el supermercado Éxito ubicado en la localidad de La Castellana. Las autoridades confirman que el incidente concluyó con el rescate exitoso de cuarenta y seis personas que permanecían retenidas contra su voluntad durante casi diecisiete horas.

Detalles del Asalto y Respuesta Institucional

El incidente inició alrededor de las 8:30 de la mañana del martes 24 de noviembre cuando un grupo de hombres armados ingresó a las instalaciones comerciales en la avenida Pedro de Heredia. El objetivo inicial de los delincuentes era presumiblemente cometer un hurto vinculado al robo de un vehículo blindado de valores, según los informes preliminares. El personal de monitoreo del establecimiento identificó de inmediato movimientos sospechosos y activó los botones de pánico para alertar a las entidades de seguridad.

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La rápida intervención de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares frustró los planes de los asaltantes, quienes se refugiaron dentro del supermercado y tomaron a varios trabajadores y clientes como rehenes. Esta medida obligó a las autoridades a iniciar un complejo proceso de seguridad y negociación para garantizar la protección de las vidas humanas en el interior del establecimiento. Durante toda la jornada del martes, se reportó la salida progresiva de algunas personas, aunque un número significativo continuó retenido hasta la madrugada siguiente.

Balances Humanos y Capturas

El desenlace violento de la situación ocurrió cerca de la 1:40 de la madrugada del miércoles 25 de noviembre, cuando grupos especiales de la Policía ingresaron al almacén tras realizar las maniobras tácticas necesarias. El balance final de la operación arrojó un total de cuarenta y seis personas liberadas con vida. En el momento preciso en que la Fuerza Pública logró entrar al edificio, se reportaban veinte rehenes que aún permanecían en el interior del local comercial.

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Durante la intervención directa, las autoridades lograron ubicar a los cinco presuntos responsables del asalto. Uno de ellos fue abatido durante el intercambio de fuego y la confrontación con la Fuerza Pública, mientras que los otros cuatro delincuentes fueron capturados con vida. Hasta la fecha de la publicación de este informe, las autoridades no han divulgado las identidades completas ni los nombres de los detenidos, manteniendo la confidencialidad sobre los detalles operativos de la captura.

Consecuencias y Investigación Judicial

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, informó que las personas rescatadas recibieron atención inmediata y estaban adelantando declaraciones ante la Policía Nacional para reconstruir los hechos. Además, estas personas recibieron acompañamiento profesional por parte del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) para atender posibles secuelas físicas o emocionales derivadas del trauma sufrido durante la toma de rehenes.

Los cuatro hombres capturados quedaron bajo la custodia oficial de las autoridades, quienes deberán avanzar en las investigaciones judiciales para esclarecer los detalles de la planificación del presunto hurto. La Fiscalía y la Policía deberán determinar la participación exacta de cada uno de los implicados y establecer qué delitos específicos podrían imputárseles a los responsables sobrevivientes. El incidente mantuvo en alerta total a la ciudad de Cartagena durante cerca de diecisiete horas.

Las acciones de rescate provocaron importantes restricciones de movilidad en los alrededores del supermercado Éxito de La Castellana. Las calles aledañas a la avenida Pedro de Heredia fueron bloqueadas para facilitar el despliegue de los vehículos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Este cerco de seguridad fue esencial para contener a los delincuentes y prevenir la huida o la escalada de violencia hacia la zona comercial.

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La recuperación de la normalidad en la zona comercial de La Castellana se produjo solo después de que se retiraron todos los efectivos de seguridad y se despejó el perímetro del establecimiento. Los ciudadanos afectados y el comercio local deberán esperar los resultados de la investigación para conocer si existieron cómplices externos que facilitaron el ingreso de los hombres armados.