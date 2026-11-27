Cámaras de seguridad muestran la entrada de tres delincuentes al Éxito de Cartagena el 25 de noviembre. Detalle del rescate de 87 personas y la imputación contra Juan Camilo Torres Manco y John Albeiro Mejía Blandón.

Las primeras imágenes inéditas de las cámaras de seguridad revelan la cronología exacta de la toma de rehenes en el Éxito de La Castellana, en Cartagena, ocurrida entre el miércoles 25 y el jueves 26 de noviembre. En las grabaciones se observa a tres individuos ingresar armados, vistiendo uniformes tácticos y pasamontañas negros, antes de intimidar a los trabajadores y cerrar los accesos del establecimiento. Este episodio, que terminó con la liberación de más de 80 personas y el abatimiento de un delincuente, ha permitido a las autoridades reconstruir los hechos con mayor precisión.

Detalles del incidente y secuencia temporal

Las grabaciones muestran a los tres delincuentes ingresar al almacén y obligar a los presentes a arrodillarse con los brazos en alto, creando un ambiente de alto estrés. Incluso un ciudadano que llegó posteriormente al lugar y se topó con la escena actuó de acuerdo con las órdenes de los agresores. En otra toma registrada, uno de los sospechosos extrae una bolsa blanca de una maleta negra para entregársela a un rehén sin uniforme mientras le da instrucciones específicas. Estas evidencias visuales son fundamentales para entender la dinámica del secuestro y la comunicación entre los capttores y las víctimas.

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Origen como intento de asalto frustrado

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, estableció que la principal línea de investigación apunta a que el incidente surgió como un intento fallido de asalto a un carro de valores. Los sospechosos conocían la rutina de recolección del dinero, que ocurre habitualmente entre las 7:30 y las 8:00 de la mañana, pero llegaron aproximadamente 20 minutos después de que el servicio hubiera finalizado. Ante la presencia del vehículo y el personal de vigilancia, los delincuentes activaron una alerta y entraron al supermercado para retener a quienes se encontraban en el interior.

Posiciones de las autoridades y versiones oficiales

Aunque las primeras imágenes muestran a tres hombres, relatos de sobrevivientes y declaraciones oficiales han generado discrepancias sobre el número exacto de atacantes. El gobierno indicó inicialmente que fueron cinco delincuentes, pero Daniel Díaz Acevedo, un rehén confundido con los agresores, reveló en entrevista con EL COLOMBIANO que efectivamente fueron tres los secuestradores. Por su parte, Dumek Turbay confirmó este jueves 26 de noviembre que las imágenes iniciales solo muestran a tres personas, aunque se está verificando el testimonio de las víctimas para aclarar esta incógnita.

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Imputaciones y demandas de los presuntos autores

Entre el miércoles 25 y el jueves 26 de noviembre, la Fiscalía imputó a Juan Camilo Torres Manco y John Albeiro Mejía Blandón por el delito de secuestro extorsivo agravado, como presuntos coautores de 87 hechos correspondientes a las personas retenidas. Ambos acusados negaron los cargos presentados en su contra. Las autoridades indicaron que los señalados habrían solicitado $7.000 millones, dos camionetas blindadas y una vía libre hacia Barranquilla, además de usar a las víctimas como escudos humanos y amenazar con explosivos ante cualquier intento de ingreso de la fuerza pública.

Balance del operativo de rescate y liberaciones

La crisis finalizó en la madrugada del miércoles 25 de noviembre tras un operativo conjunto de la Policía y las Fuerzas Militares. Durante las primeras horas de negociación, 11 personas lograron salir libres, mientras que 76 fueron rescatadas posteriormente al final del transcurso del tiempo, alcanzando un total de 87 liberados. El balance oficial registra dos capturados y un agresor fallecido durante el rescate. Videos de seguridad, tomas de drones y declaraciones de los retenidos continuarán siendo clave para aclarar el número exacto de participantes y sus roles específicos en la operación.