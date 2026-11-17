Se reveló el grupo de diez finalistas que disputan la corona de Señorita Colombia 2026-2027 en Cartagena. Conoce los nombres y orígenes de las aspirantes.

El evento de elección y coronación del Concurso Nacional de Belleza 2026 alcanzó un punto culminante emocionante con la revelación del grupo de diez candidatas que continúan compitiendo por la prestigiosa corona de Señorita Colombia 2026-2027. Representantes de diversas departamentos y regiones del país lograron superar las fases preliminares y mantienen con firmeza su sueño de convertirse en la nueva soberana de la belleza colombiana.

Top 10 Finalistas en Cartagena

Las diez finalistas seleccionadas durante la gala son: Señorita Barranquilla, Vanessa Lébolo Bula; Señorita Atlántico, Luisa Alejandra Gutiérrez Jiménez; Señorita Antioquia, Verónica Hernández Gómez; Señorita Norte de Santander, Noraly Montañez Peñaranda; Señorita Cauca, Etty Adriana Urresti Rivas; Señorita San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Akemi Emilia Manuel Carter; Señorita Valle del Cauca, Valentina Duque Estrada; Señorita Buenaventura, Sara Liseth Obregón Cortés; Señorita Riohacha, Sheyla Nicoll Aguilar Brito; y Señorita Huila, Lucero Zuluaga Rubiano.

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Cartagena fue el escenario elegido este lunes 16 de noviembre para la gran Noche de Elección y Coronación del Concurso Nacional de Belleza 2026-2027. La ceremonia se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias Julio César Turbay, donde las candidatas se disputaron la corona y la oportunidad de convertirse en la nueva representante oficial.

LeMa Cultural y Desfiles

La edición de este año se desarrolló bajo el lema Colombia, tierra de cultura, una apuesta estratégica por destacar la diversidad, las tradiciones y las expresiones culturales del país. Durante los días previos, las aspirantes cumplieron una agenda intensiva que incluyó actividades sociales, visitas institucionales, encuentros con comunidades locales y su participación activa en el Gran Desfile de Independencia.

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La gala comenzó formalmente con la entonación del himno nacional y continuó con las palabras del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, quien destacó la importancia del certamen para promover la unión del país y proyectar una Colombia en paz y tranquilidad. Posteriormente, las candidatas salieron una a una para presentarse ante los asistentes presentes en el recinto.

Jurado y Homenajes Musicales

La conducción del evento estuvo a cargo de Carolina Cruz y Andrea Tovar, dos reconocidas figuras de la televisión colombiana y exreinas de belleza. Por su parte, el jurado calificador estuvo integrado por Lina María Gaviria, Señorita Colombia 1995; Eileen Roca Torralvo, Señorita Colombia 2006; Natalia Navarro Galvis, Señorita Colombia 2009-2010; y Natalia Ochoa Calle, virreina en 2014.

Uno de los momentos centrales fue el desfile en traje de gala, en el que las representantes departamentales mostraron sus elegantes vestidos ante el público y el jurado. A las 9:20 de la noche se realizó un homenaje a Totó La Momposina, en el que Adriana Lucía y Martina La Peligrosa interpretaron Las mujeres de mi tierra, llenando de alegría el recinto y despertando los aplausos de los asistentes.

Los hijos de la reconocida artista también hicieron parte de este tributo, que exaltó su legado y su aporte a la cultura musical colombiana. La presentación se convirtió en uno de los momentos destacados de una noche que reunió belleza, tradición y expresiones culturales en Cartagena, ciudad que volvió a ser la casa del Concurso Nacional de Belleza en su edición número 92.