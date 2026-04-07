Tori Spelling sufre accidente automovilístico en California: la actriz y sus hijos, hospitalizados

La actriz Tori Spelling, conocida por sus roles en 'Scary Movie 2' y 'Smallville', se vio involucrada en un accidente de tránsito en Temecula, California. La noticia ha generado preocupación en el mundo del entretenimiento.

El mundo del espectáculo y la prensa internacional se encuentran en vilo tras el reciente accidente automovilístico que involucró a la reconocida actriz estadounidense Tori Spelling , famosa por sus papeles en películas como ' Scary Movie 2 ' y ' Smallville '. El incidente, que tuvo lugar el jueves 2 de abril de 2026, alrededor de las 5:45 de la tarde, conmocionó a sus seguidores y a la industria cinematográfica en general.

Según los informes iniciales, el accidente ocurrió en la ciudad de Temecula, California, mientras Spelling se encontraba conduciendo su vehículo. En el automóvil, la actriz transportaba a sus cuatro hijos y a tres amigos de los menores, lo que elevó la preocupación sobre su estado de salud y el de los niños.\Las autoridades locales, específicamente el jefe de Policía del condado de Riverside, informaron que el choque se produjo presuntamente debido a que otro conductor, cuya identidad aún no ha sido revelada, habría ignorado una señal de semáforo en rojo, causando una colisión. Aunque las investigaciones están en curso, se ha especulado sobre la velocidad a la que se desplazaban los vehículos involucrados y las posibles maniobras realizadas por los conductores. Testigos presenciales mencionaron que Spelling habría intentado una maniobra de emergencia para mitigar el impacto, especialmente en la zona donde se encontraban los acompañantes. Afortunadamente, y según las declaraciones preliminares, las lesiones sufridas por la actriz y los menores fueron consideradas leves, consistiendo principalmente en moretones y contusiones. Un representante del equipo de trabajo de Spelling confirmó que tanto la actriz como sus hijos fueron ingresados en un centro médico para recibir atención y seguimiento médico.\Hasta el momento, Tori Spelling no ha emitido ninguna declaración oficial sobre el accidente a través de sus redes sociales ni de otros medios. Esta situación ha dejado las actualizaciones del estado de salud de la actriz y de sus hijos en manos de su equipo de representantes y de los comunicados emitidos por las autoridades. La expectación es alta en torno al desarrollo de las investigaciones y a la evolución de la salud de las víctimas. Este suceso pone de manifiesto, una vez más, la vulnerabilidad de las figuras públicas y la importancia de la seguridad vial. El incidente ha generado un gran interés mediático y ha reavivado el debate sobre la seguridad en las carreteras y la necesidad de una mayor concienciación sobre las normas de tráfico. La pronta recuperación de Tori Spelling y sus hijos es el deseo más ferviente de sus fans y de la comunidad artística en general. La atención se centra ahora en el curso de las investigaciones y en las actualizaciones que se irán comunicando





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