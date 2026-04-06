Tori Spelling y Siete Menores Sufren Accidente Automovilístico en California

La actriz Tori Spelling, conocida por su papel en 'Beverly Hills, 90210', sufrió un accidente automovilístico en California mientras viajaba con siete menores. El incidente ocurrió el jueves y requirió que todos los ocupantes fueran trasladados al hospital para recibir atención médica. La causa de la colisión está bajo investigación.

Tori Spelling , la aclamada estrella de la icónica serie ‘Beverly Hills, 90210’, se vio involucrada en un aparatoso accidente automovilístico en una concurrida carretera de California el pasado jueves, un incidente que conmocionó a sus seguidores y generó preocupación por el bienestar de los ocupantes del vehículo.

La actriz, conocida por su papel de Donna Martin en la popular serie, se encontraba al volante de un automóvil que transportaba a un total de siete menores de edad, una situación que añadió una capa adicional de tensión al incidente. Tras el impacto, tanto Spelling como los niños, incluyendo a algunos de sus propios hijos y a amigos que los acompañaban, fueron inmediatamente trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica especializada y evaluar la gravedad de sus lesiones. La noticia del accidente, confirmada este domingo por su representante a NBC, rápidamente se difundió por los medios de comunicación, generando una ola de reacciones y mensajes de apoyo para la actriz y los menores afectados





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