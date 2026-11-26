La tormenta costera paralizó la logística navideña en EE.UU., dejando más de 1.500 vuelos alterados, 639.000 clientes sin electricidad y cancelando el desfile de Macy's por vientos extremos.

Una potente combinación de tormentas costeras, nevadas intensas y vientos de hasta 105 km/h ha transformado el periodo festivo del Día de Acción de Gracias en uno de los episodios de transporte y logística más caóticos de los últimos años en Estados Unidos. Este fenómeno meteorológico severo ha afectado a millones de personas que intentaban reunirse con sus familias, generando interminables filas en aeropuertos, cancelaciones masivas de vuelos y extensos apagones eléctricos que amenazan con prolongarse durante todo el fin de semana.

Parálisis masiva en aeropuertos y aeropuertos internacionales

El secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, calificó el viernes como el "Super Bowl de los viajes por aire" en referencia al volumen de movilidad previo, pero el mal tiempo del jueves desbarató completamente las operaciones aeroportuarias a lo largo y ancho del país. A pesar de que el martes se registró una cifra récord de 52.000 vuelos en un solo día, las condiciones climáticas drásticas terminaron por colapsar la red de transporte aéreo nacional. El servicio de seguimiento de aviones FlightAware reportó que más de 1.500 vuelos sufrieron alteraciones a nivel nacional, lo que incluye cerca de 400 vuelos cancelados y más de 1.150 con retrasos importantes.

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Las terminales más afectadas por esta parálisis incluyen el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore-Washington con 46 cancelaciones, el John F. Kennedy de Nueva York con 35 cancelaciones, Logan en Boston con 22 y Reagan National y LaGuardia en Virginia y Queens respectivamente con 19 cancelaciones cada uno. Esta cifra de 1.500 vuelos alterados representa un golpe severo a la infraestructura que ya operaba a máxima capacidad durante las vacaciones.

Revisión de 17.6 millones de pasajeros y tiempos de espera prolongados

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) estimó la revisión de 17,6 millones de pasajeros a lo largo del periodo festivo, significando esto una afluencia masiva que provocó severos embotellamientos en los puntos de control de seguridad. La saturación de los terminales resultó en tiempos de espera críticos para los viajeros, con registros de hasta 81 minutos de demora en el Aeropuerto Internacional de Miami y de alrededor de 40 minutos en Newark Liberty y Portland. Estos tiempos de espera prolongados reflejan la tensión operativa que enfrentan las autoridades de seguridad ante el volumen récord de viajeros.

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El colapso en los puntos de control de seguridad no solo afectó la experiencia del pasajero, sino que también impactó la eficiencia operativa de las aerolíneas que intentaban mantener sus horarios. La combinación de vuelos cancelados, retrasados y la congestión en las áreas de embarque creó un escenario de incertidumbre para millones de norteamericanos que dependían del transporte aéreo para sus desplazamientos navideños. Esta situación ha generado una presión adicional sobre los sistemas de transporte terrestre y marítimo, que ya operaban bajo condiciones climáticas adversas.

Impacto de vientos de 105 km/h y 639.000 clientes sin electricidad

Las feroces ráfagas de viento, que alcanzaron velocidades entre 80 km/h y 105 km/h, junto con la acumulación de nieve y lluvia torrencial, causaron destrozos masivos en la infraestructura eléctrica del país. Según los reportes del portal especializado PowerOutage, los apagones dejaron sin electricidad a casi 639.000 clientes en todo el país, afectando hogares y negocios durante horas o días. La magnitud del daño a la red eléctrica ha sido una de las consecuencias más graves del sistema de tormenta costera, dejando a comunidades enteras aisladas de los servicios básicos.

Los estados más perjudicados por las interrupciones del servicio eléctrico incluyen a Virginia, donde 220.046 usuarios se quedaron sin luz mientras que en Misuri el número de afectados fue de 147.216, sumado a intensas nevadas con acumulaciones de hasta 23 centímetros de nieve en el área de St. Louis. En Maryland se registraron 96.343 usuarios sin el servicio de electricidad mientras que en Pensilvania y Carolina del Norte hubo 44.070 y 34.108 respectivamente. Estos datos específicos subrayan la gravedad de la crisis energética que enfrentan las regiones del este y medio oeste de Estados Unidos.

Emergencia en Nueva York, prohibición de vehículos altos y cancelación de Macy's

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtió que el sistema de tormenta costera continuará generando intensas inundaciones y precipitaciones desde las Carolinas hasta Nueva Inglaterra. Ante la gravedad de la situación, los estados de Nueva York y Nueva Jersey declararon el estado de emergencia en todos sus condados. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, prohibió además la circulación de vehículos altos y camiones vacíos en siete puentes principales debido al riesgo de vuelcos. Esta medida de seguridad fue implementada para prevenir accidentes fatales causados por la fuerza del viento en estructuras elevadas.

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El impacto de las tormentas fue tal que alcanzó incluso a las tradiciones más arraigadas de la nación: por primera vez en sus 100 años de historia, el emblemático desfile de Acción de Gracias de Macy's en Nueva York debió ser pospuesto hasta el sábado debido al riesgo que los vientos representaban para los globos gigantes. De forma paralela, el desfile festivo de Filadelfia fue cancelado en su totalidad. Las autoridades climáticas advierten que las condiciones adversas y los contratiempos en el transporte aéreo y la red eléctrica podrían extenderse durante todo el fin de semana, lo que obliga a las comunidades a mantenerse en alerta máxima y a seguir las instrucciones de las autoridades locales para asegurar su bienestar.