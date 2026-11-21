Una intensa tormenta eléctrica y lluvias torreales afectaron a Medellín y el Valle de Aburrá, generando caos vial, alertas hidrológicas y cancelación de eventos deportivos.

Una violenta tormenta eléctrica y lluvias torreales golpearon con fuerza a Medellín y el Valle de Aburrá durante la tarde y la noche del viernes, desatando un escenario de caos generalizado en la región. El fenómeno climático impactó directamente la movilidad urbana, provocó emergencias en múltiples sectores y obligó a la cancelación del partido de fútbol que se encontraba programado para disputarse en el estadio Atanasio Girardot.

Fenómeno climático descargó 449 rayos en la capital

El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata) y el Área Metropolitana registraron un balance final de 449 rayos descargados sobre el área metropolitana. El inicio de este fenómeno se ubicó hacia las 2:30 de la tarde del viernes y se mantuvo activo hasta la 1:18 de la madrugada siguiente, generando una concentración significativa de actividad eléctrica. Medellín encabezó la lista con 256 descargas, seguida por Caldas con 107 y Itagüí con 35 rayos registrados.

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Los reportes técnicos indican que las lluvias comenzaron con un núcleo activo en el nororiente de Medellín. Este sistema avanzado posteriormente hacia los límites con Bello y Copacabana. Después, se formó otro foco de intensidad sobre San Antonio de Prado, La Estrella e Itagüí, lo cual cubrió el sur del valle y el resto de la capital antioqueña, con una alta intensidad particularmente en Itagüí y Sabaneta.

Intensidad récord en sensores pluviométricos de la región

Hacia las 4:20 de la tarde, los aguaceros arreciaron con fuerza sobre las cuencas de las quebradas Santa Elena, La Iguaná, Malpaso y La Loca. Posteriormente, el fenómeno se desplazó con gran intensidad hacia Copacabana y Girardota. Los sensores pluviométricos captaron los volúmenes de agua más altos en la vereda La Montaña, ubicada en Medellín. Allí cayó un acumulado de 95,25 milímetros de precipitación.

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En ese mismo lugar, se alcanzó una intensidad máxima de 280,42 milímetros por hora a las 3:42 de la tarde. En el norte del distrito, las cifras también superaron los 60 milímetros. Un sensor ubicado en la vereda Montañita, en San Antonio de Prado, confirmó la caída de granizo entre las 3:50 y las 4:00 de la tarde, evidenciando la severidad del evento meteorológico.

Alertas rojas y naranjas por crecidas de quebradas

El aumento repentino de los caudales en los cuerpos de agua obligó a los organismos de gestión del riesgo a emitir 20 reportes de alerta por niveles críticos. Ocho de estos puntos alcanzaron el nivel de alerta roja, lo cual encendió las alarmas en quebradas como El Tablazo, La Jabalcona, La Madera, La Loca, La García y Malpaso.

En paralelo, se declararon doce puntos en alerta naranja debido al incremento en los niveles del río Medellín. Estas mediciones críticas se registraron especialmente a la altura del Puente de la 33, la estación Tricentenario, el Puente Girardota e Isaza. También se incluyeron otros afluentes clave como las quebradas Santa Elena, La Iguaná, Doña María y La Guayabala.

Monitoreo constante y pronóstico para el sábado

Durante toda la emergencia, el monitoreo hidrológico mantuvo un seguimiento permanente. Las autoridades realizaron diez interacciones directas con los habitantes de las zonas ribereñas. También se estableció una comunicación operativa con los cuerpos de Bomberos y el Dagrd. Siete activaciones del Sistema de Alerta Temprana Comunitario (SATC) se ejecutaron para prevenir riesgos mayores.

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Las lluvias no darían tregua en la subregión según el más reciente pronóstico del tiempo. Existe una probabilidad alta de que se registren nuevas precipitaciones durante la tarde del sábado en todos los municipios del Valle de Aburrá. El monitoreo satelital refleja un cielo parcialmente nublado con nubes de bajo desarrollo vertical. Las autoridades recomiendan precaución en los desplazamientos y atención estricta a los reportes oficiales.