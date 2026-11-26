Las fuertes tormentas del Día de Acción de Gracias interrumpen servicios en EE.UU. Maryland limita el agua por apagones que afectan a 840.000 clientes.

Las intensas tormentas que azotan Estados Unidos durante la celebración del Día de Acción de Gracias han generado una profunda crisis en la infraestructura crítica del país. Los ciudadanos enfrentan graves dificultades en la movilidad, interrupciones generalizadas en los servicios públicos y caos significativo en el transporte aéreo. Las condiciones meteorológicas, caracterizadas por lluvias torrenciales, inundaciones, vientos extremos y nevadas, han mantenido en estado de alerta a las autoridades de múltiples regiones.

Crisis hídrica y medidas preventivas en Maryland

La Comisión Sanitaria Suburbana de Washington, conocida como WSSC Water, ha emitido una alerta crítica para sus 1,9 millones de clientes. Esta entidad, que proporciona servicio de agua a los condados de Montgomery y Prince George's, ha ordenado que los residentes utilicen el líquido exclusivamente para actividades esenciales. La medida se implementa mientras la compañía busca normalizar las condiciones operativas de sus plantas de tratamiento de agua.

Also read Inundaciones y tormentas amenazan los viajes por Acción de Gracias en EE. UU.

El organismo ha informado que las interrupciones intermitentes del suministro eléctrico han impactado directamente las operaciones de las plantas de filtración de Potomac y Patuxent. Estas fallas energéticas dificultan la capacidad de la infraestructura para mantener una producción constante del recurso hídrico. Por esta razón, la compañía ha solicitado formalmente a la población una drástica reducción en el consumo para conservar las reservas del sistema.

Aunque la autoridad aclaró que la medida responde estrictamente a una acción preventiva, confirmó que el agua continúa siendo segura para el consumo humano. Por lo tanto, no existe la necesidad de hervir el agua antes de utilizarla. La recomendación incluye instrucciones específicas para los usuarios, como reducir el tiempo de las duchas, evitar el uso innecesario de lavadoras y lavavajillas, y limitar las descargas de los sanitarios para aliviar la presión en la red.

Advertisement

Estas medidas de conservación tienen un objetivo claro: garantizar la disponibilidad del recurso para situaciones esenciales y de emergencia. El prioridad es asegurar que existan reservas suficientes para la atención de emergencias médicas y para la lucha contra posibles incendios. La autoridad mantiene el monitoreo constante de la situación para actualizar las recomendaciones a medida que mejoren las condiciones de la red eléctrica.

Apagones masivos y parálisis en el transporte aéreo

Las afectaciones se extienden más allá del suministro de agua, con un impacto severo en la red eléctrica del país. Según los datos reportados por el portal PowerOutage, hacia las 16:30 horas del este, más de 840.000 clientes permanecían sin energía eléctrica en diversos estados. Pensilvania encabezaba la lista de estados más afectados con 181.860 usuarios sin servicio, seguido de cerca por Maryland con 173.257 clientes afectados.

El estado de Virginia reportaba 167.307 usuarios sin energía, mientras que Misouri registraba 116.346 y Nueva Jersey contaba con 97.819 personas afectadas. En la ciudad de San Luis, Misouri, las autoridades locales advirtieron que algunos de estos apagones podrían prolongarse durante varios días debido a la complejidad de las condiciones climáticas y los daños en la infraestructura. Esta perspectiva de restauración lenta ha exacerbado la preocupación de la población.

El transporte aéreo también ha sufrido un alto costo operativo durante este festivo. El sistema de seguimiento FlightAware reportaba un total de 420 vuelos cancelados con origen o destino en Estados Unidos. Además, otros 1.960 vuelos presentaban retrasos significativos, afectando la planificación de viajes de millones de personas. Entre los aeropuertos más impactados se encontraban Baltimore con 47 cancelaciones y John F. Kennedy en Nueva York con 35 vuelos suspendidos.

Advertisement

La parálisis en la aviación también incluyó el aeropuerto Logan en Boston con 24 cancelaciones, Reagan National en Washington con 22, y LaGuardia en Nueva York con 20 vuelos cancelados. Esta cantidad acumulada de vuelos anulados representa una disrupción considerable en la logística nacional y una fuente importante de estrés para los viajeros que intentan reunirse con sus familias durante el festivo. Los operadores aéreos continúan gestionando la reprogramación de estas rutas.

Alertas nacionales y impacto en tradiciones culturales

El Servicio Meteorológico Nacional ha mantenido activas las alertas por tormentas e inundaciones en la costa este, con especial atención en Washington, Nueva York y Maryland. Las advertencias no se limitan a esta región, ya que también se reportan lluvias intensas y nevadas en California y el estado de Washington. Adicionalmente, existen advertencias por heladas en estados como Arizona, Nuevo México y Texas, lo que indica un patrón meteorológico complejo y extendido a nivel nacional.

La gravedad de la emergencia ha obligado a declarar medidas especiales en estados como Nueva Jersey y Nueva York. En la ciudad de Nueva York, las autoridades tomaron la decisión de aplazar el tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy's hasta el sábado. Esta cancelación refleja el impacto directo que las condiciones climáticas adversas tienen en la vida social y cultural de las grandes metrópolis americanas.

Las autoridades continúan monitoreando la evolución del sistema climático para determinar cuándo se levantarán las restricciones. La interacción entre las fallas eléctricas y los daños en la infraestructura de agua plantea desafíos logísticos importantes para la recuperación posterior a la tormenta. Se espera que la normalización de los servicios sea un proceso gradual a medida que se restablece la energía eléctrica en las zonas rurales y urbanas afectadas.