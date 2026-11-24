Lluvias intensas y granizo en Medellín causan caídas de árboles y cierres viales. El SIATA advierte sobre alta humedad hasta finales de noviembre.

Medellín enfrentó una jornada de clima severo el martes 24 de noviembre, cuando fuertes lluvias y granizo generaron múltiples emergencias en varios sectores de la ciudad. Estos fenómenos meteorológicos interrumpieron temporalmente el tráfico y activaron los protocolos de respuesta de las autoridades locales y de gestión de riesgos.

Emergencias por caídas de árboles en la ciudad

Las autoridades reportaron que los bomberos atendieron dos incidentes críticos provocados por la caída de ramas y árboles. El primer evento ocurrió en la carrera 53 con calle 42, ubicada en la comuna 10, conocida como La Candelaria. Este incidente provocó el cierre temporal de esa vía específica.

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Una segunda rama cayó sobre la vía en la calle 68, comprendida entre las carreras 51 y 51D, en las proximidades del Cementerio San Pedro. Según informó el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, no se registraron lesiones personales. La vía de la comuna 10 ya había sido habilitada nuevamente al finalizar la atención de la emergencia.

Registro histórico de precipitaciones y granizo

El Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá detalló niveles de precipitación de moderada a alta intensidad en distintas localidades de Medellín e Itagüí. En la estación del Museo de Antioquia, también en la comuna 10, se registró granizo sólido y blando durante un periodo de diez minutos.

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Los datos pluviométricos indicaron acumulados de hasta ocho milímetros de lluvia en solo cinco minutos en ese mismo sector. A las 2:58 p. m., la red de monitoreo había captado hasta cinco milímetros en cinco minutos en el suroccidente de Medellín. Hacia las 3:17 p. m., un sistema de lluvias se desplazó desde el oriente hacia el occidente de la capital antioqueña.

Explicación meteorológica y predicción del SIATA

Julián Sepúlveda, líder meteorológico del SIATA, aclaró que aunque el fenómeno de El Niño se asocia tradicionalmente con una disminución de las precipitaciones, no implica la ausencia total de aguaceros. Las condiciones atmosféricas actuales favorecen la formación de tormentas, especialmente en las tardes y noches, debido a la alta disponibilidad de humedad.

La especialista subrayó que factores locales como los vientos y la humedad disponible pueden propiciar episodios intensos independientemente del ciclo climático mayor. Por esta razón, se mantiene la probabilidad de que las precipitaciones continúen durante los últimos días del mes en curso y los primeros días del siguiente.

Monitoreo continuo y próximos pasos oficiales

Las autoridades mantienen un monitoreo estricto de las condiciones meteorológicas y de los niveles de las quebradas ante la persistencia de la humedad. Se espera que la disponibilidad de humedad alta se mantenga entre el lunes 23 y el miércoles 25 de noviembre, lo que podría favorecer nuevos episodios de lluvia.

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A partir del jueves 26 se proyecta una disminución general de las precipitaciones. Sin embargo, el SIATA advierte que esto no descarta la ocurrencia de aguaceros aislados o repentinos. Los organismos de emergencia permanecen atentos a los reportes ciudadanos para garantizar la seguridad pública durante la temporada de lluvias.