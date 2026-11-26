Fuertes tormentas y un récord de 417.000 vuelos afectan a EE. UU. durante el Día de Acción de Gracias, con emergencias en NY y NJ y viajes masivos de 81,5 millones de personas.

El Servicio Meteorológico Nacional ha alertado sobre intensas tormentas que cubrirán ambas costas de Estados Unidos durante el Día de Acción de Gracias, generando un escenario de alto riesgo con inundaciones, vientos devastadores y nevadas severas. Este evento climático coincide con uno de los períodos de mayor movilidad vehicular y aérea del año, complicando las operaciones logísticas y la seguridad pública en múltiples estados.

Los servicios de emergencias en Nueva York y Nueva Jersey han declarado estados de emergencia como respuesta inmediata a las condiciones meteorológicas extremas que amenazan estas regiones. El organismo nacional advirtió que una poderosa tormenta costera está provocando vientos intensos y lluvias torrenciales, lo que está causando inundaciones de gran magnitud en la costa este. Estas condiciones persistirán hasta el viernes, mientras la región de Nueva Inglaterra enfrentará un riesgo continuo de lluvia excesiva durante todo el fin de semana.

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La Administración Federal de Aviación previó previamente que el tráfico aéreo alcanzará su mayor volumen en 16 años durante este festivo, con más de 417.000 vuelos programados. Esta cifra récord llega en un contexto de fallos técnicos recurrentes, retrasos significativos y una escasez aguda de controladores aéreos, lo que aumenta la presión sobre la infraestructura aeroportuaria. La complejidad de esta operación aérea se suma a los desafíos impuestos por el mal tiempo en los aeropuertos principales.

Por su parte, la costa oeste no está exenta de peligros, donde la Administración Meteorológica Nacional pronosticó tormentas para California y Washington que durarán hasta la próxima semana. Estas regiones experimentarán lluvias, nevadas en zonas montañosas, vientos fuertes, oleaje alto y riesgos de inundación costera. Autoridades locales han solicitado a la población mantenerse alerta tras marejadas recientes, como las que el miércoles destruyeron parte del muelle en Pacifica, al sur de San Francisco.

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Unos 81,5 millones de estadounidenses realizarán viajes de al menos 80 kilómetros de distancia de sus hogares durante este periodo festivo, según estima la Asociación Americana del Automóvil. Las lluvias intensas asociadas a las tormentas provocarán principalmente inundaciones repentinas localizadas, siendo las áreas urbanas, carreteras principales, pequeños arroyos y zonas bajas los sectores más vulnerables a estos eventos hidrológicos inesperados.

Las consecuencias operativas ya son visibles, con la postergación del desfile de Acción de Gracias de Macy's hasta el sábado, por primera vez en sus 100 años de historia, debido a las alertas de nieve moderada a intensa en el valle medio del Misisipi y los Apalaches. Mientras tanto, estados como Florida buscan un respiro después de días de inundaciones tras el desplazamiento de las tormentas hacia el noreste del país, cerrando un ciclo de eventos climáticos sin precedentes en la nación.