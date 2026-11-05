Tornado daña aeropuerto de Chapecó y paraliza vuelos en Santa Catarina

Un tornado de 126 km/h impactó el aeropuerto Serafim Enoss Bertaso en Chapecó, Brasil, el 4 de noviembre. No hay víctimas, pero los vuelos se suspendieron indefinidamente.

Un violento tornado con vientos de hasta 126 kilómetros por hora provocó una emergencia, graves daños y escenas de pánico este miércoles 4 de noviembre en el aeropuerto de Chapecó, en el estado de Santa Catarina, al sur de Brasil. El fenómeno meteorológico rompió cristales, dobló estructuras metálicas y desplazó un avión que permanecía estacionado en la pista, lo que obligó a suspender los vuelos por tiempo indeterminado. Las autoridades confirmaron que no hubo víctimas.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran el impacto del tornado en la terminal aérea mientras varias personas corren en medio del pánico en busca de refugio. La Defensa Civil de Santa Catarina confirmó el fenómeno que rompió los ventanales de edificios y arrancó de tajo estructuras metálicas. Reportó que las instalaciones del aeropuerto Serafim Enoss Bertaso deberán someterse a inspecciones antes de reanudar las operaciones.

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Impacto inmediato en el aeropuerto Serafim Enoss Bertaso

La concesionaria recomendó a los pasajeros no trasladarse hasta la terminal y consultar directamente con las aerolíneas sobre cancelaciones y modificaciones de sus itinerarios. Este cierre inesperado representa un golpe significativo para la logística aérea regional, ya que la infraestructura sufrió daños visibles que requieren una evaluación técnica completa.

Los expertos definen un tornado como una columna de aire que gira a gran velocidad y se extiende desde la base de una nube de tormenta, generalmente un cumulonimbo, hasta hacer contacto con la superficie terrestre. Según las autoridades, es uno de los fenómenos meteorológicos más violentos de la naturaleza, capaz de generar destrucción concentrada en áreas específicas pero de alta intensidad.

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Destrucción masiva en municipios de Santa Catarina

Las autoridades también identificaron otro tornado en Xanxerê, localidad del oeste de Santa Catarina, donde se registraron vientos de hasta 80 kilómetros por hora. Los temporales que afectan a la región desde el pasado domingo 1 de noviembre han causado daños en 86 municipios. El balance incluye 4.441 viviendas afectadas y al menos 13 localidades en situación de emergencia.

En Chapecó, cerca de 60.000 personas quedaron sin energía eléctrica. Además, 34 personas perdieron sus hogares y otras 24 tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas. Las autoridades municipales suspendieron las clases y comenzaron a distribuir lonas para cubrir los inmuebles afectados por los fuertes vientos, marcando el inicio de la respuesta humanitaria local.

Propagación del desastre a Río Grande do Sul

La emergencia se extiende al vecino estado de Río Grande do Sul, donde las lluvias, el granizo y las ráfagas de viento han afectado a 102 municipios. El balance oficial reportó daños en 6.373 viviendas y cerca de 47.000 personas afectadas. Esta expansión territorial indica que la línea de inestabilidad no se ha detenido, sino que ha integrado nuevas áreas a la zona de riesgo.

Entre las localidades más golpeadas están Espumoso, con 600 viviendas dañadas, y Nova Prata, donde los vientos afectaron a 2.700 casas y dejaron 15 heridos. En total, las autoridades contabilizaron 24 personas lesionadas en ese estado. Las cifras reflejan la gravedad del sistema meteorológico que ha impactado el sur del país durante varios días.

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Pronóstico para Paraná y São Paulo

La línea de inestabilidad asociada a un frente frío que avanzó desde Río Grande do Sul hacia Santa Catarina se desplazará a partir del jueves hacia Paraná y São Paulo. En estas zonas se esperan lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Los residentes deben prepararse para nuevas alteraciones en la infraestructura y la vida cotidiana.

El frente frío continúa su trayectoria hacia el norte, lo que sugiere que el área de influencia del sistema no se limita a las regiones históricamente expuestas. Las autoridades de Defensa Civil han instado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las indicaciones de evacuación o resguardo si las condiciones empeoran en los próximos días.