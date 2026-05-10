Tortura y terror en la frontera: Presuntos integrantes del 'Tren de Aragua' capturados por secuestro de comerciante

La captura de Edward Yesid Palencia Garavito y Javier Alexander Ortiz Amado, presuntos integrantes del grupo delincuencial transnacional 'Tren de Aragua', involucra el secuestro y tortura de un comerciante venezolano en la región Norte de Santander, lo que genera preocupación e incertidumbre en la seguridad y la estabilidad en la zona.

Tortura y terror en la frontera: Cayeron ficha clave del 'Tren de Aragua' por secuestro de comerciante La captura de Edward Yesid Palencia Garavito y Javier Alexander Ortiz Amado , presuntos pertenecientes al grupo delincuencial transnacional 'Tren de Aragua', involucra el secuestro y tortura de un comerciante venezolano en Norte de Santander.

Según las pruebas materiales que manejan las autoridades, la víctima fue retenida por los dos hombres en una vivienda del corregimiento de Urimaco, en San Cayetano, y luego trasladada a una vivienda del barrio 20 de Julio, en Villa del Rosario, donde permaneció retenida durante varios días. Después de haber cumplimentado funciones de vigilancia y custodia del ciudadano extranjero, Palencia Garavito y Ortiz Amado exigieron a la víctima 80 millones de pesos por su liberación, actuando de manera opresiva y dañando gravemente la integridad física del comerciante.

Finalmente, el ciudadano fue rescatado por unidades del Gaula de la Policía Nacional. Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los encarcelados los delitos de secuestro extorsivo agravado y tortura, y solicitó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario, lo que se accedió por parte de un juez.





PublimetroCol / 🏆 17. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tren De Aragua Edward Yesid Palencia Garavito Javier Alexander Ortiz Amado Violación De Derechos Humanos Red Nacional De La Fiscalía General De La Naci Gaula De La Policía Nacional Policía Nacional

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fiscalía busca imputar a Ricardo Roa por presuntos topes en campaña PetroAunque la Fiscalía expuso los detalles iniciales del caso, el juez decidió aplazar la audiencia para que el ente acusador responda a varias solicitudes de aclaración presentadas por la defensa.

Read more »

Denuncia de presuntos conflictos de seguridad y violaciones a la libertad sindical en FiduprevisoraLa Red de Veedurías de Colombia, liderada por el veedor Pablo Bustos, denunció públicamente una serie de hechos en Fiduprevisora que podrían comprometer la seguridad de trabajadores sindicalizados y que podrían configurar presuntas violaciones a la libertad sindical y al manejo de datos personales.

Read more »

Dos presuntos disidentes de las Farc fueron enviados a la cárcel por ataques en CaucaLos capturados serían integrantes de la estructura Carlos Patiño y estarían vinculados a atentados con drones y carros bomba en Cauca.

Read more »

A prisión presuntos miembros del Tren de Aragua por secuestro y tortura en Norte de SantanderComunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el periodismo desde el año 2014, en medios televisivos, radiales y digitales; en noticieros, programas de investigación y magazines.

Read more »