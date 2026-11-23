Toshisuke Kanazawa celebra su decimonovena victoria nacional a los 90 años. Este atleta japonés atribuye su longevidad a una dieta natural y entrenamiento adaptado en Hiroshima.

Toshisuke Kanazawa, un destacado culturista japonés de 90 años, ha reafirmado su estatus como un ícono de la longevidad atlética al ganar su decimonovena competencia nacional. Este logro se produce apenas un día después de que celebrara su cumpleaños número 90, marcando una fecha significativa en su carrera deportiva ininterrumpida.

La victoria llegó durante el 38º Campeonato Japonés Máster de Culturismo, celebrado el pasado 30 de agosto. Kanazawa dominó la categoría masculina de 85 años y más, consolidando una trayectoria que incluye dos coronas juveniles de Mister Japón y un histórico cuarto puesto en el Míster Universo de 1967 en Montreal.

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Dieta natural y hábitos estrictos en Hiroshima

El atleta japonés atribuye su forma física excepcional a una alimentación natural basada en platos tradicionales de su país. Su dieta diaria evita completamente la carne, el pescado, el alcohol y el tabaco, elementos que dejó atrás hace décadas. En su lugar, consume arroz integral con furikake, natto y sopa de miso, a la que a menudo añade un par de huevos crudos para complementar su ingesta nutricional.

Aunque anteriormente consumía seis batidos de proteínas al día, Kanazawa ha reducido esta cantidad a tres debido a la dificultad digestiva asociada con la edad. A pesar de esta reducción, mantiene un compromiso ferrocéptico con su cuerpo, declarando ser 100% natural y atribuyendo su éxito exclusivamente al trabajo duro sin el uso de sustancias para mejorar el rendimiento.

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Adaptación del entrenamiento físico

En su gimnasio de Hiroshima, ubicado cerca del Parque Conmemorativo de la Paz, Kanazawa realiza ajustes constantes en su rutina para proteger su cuerpo. Ha abandonado ejercicios de alto impacto como las sentadillas y el press de banca, optando por el uso de máquinas en lugar de pesos libres. Entrena dos horas al día, seis días a la semana, priorizando la técnica sobre la intensidad.

Reconoce que su tiempo de recuperación ha aumentado significativamente con los años. Para compensar esto, asegura descansar adecuadamente entre series y dormir aproximadamente siete horas cada noche. Esta disciplina le ha permitido mantener una salud de hierro, con cheques médicos que revelan resultados biológicos asociados a personas mucho más jóvenes.

Motivación personal y legado histórico

Kanazawa se retiró del culturismo a mediados de los treinta, pero regresó a los cincuenta para inspirar a su esposa, quien padecía una enfermedad crónica. Al observar su propio descuido físico durante la retirada, decidió demostrar que todo es posible, alcanzando su mejor forma atlética años después. Siete años tras su retorno, ya había obtenido el primer puesto en la competencia de veteranos.

Su participación en el concurso internacional de 1967 lo situó junto a leyendas del deporte como Arnold Schwarzenegger y el cubano Sergio Oliva. Hoy, a sus 90 años, sigue siendo una figura relevante en Hiroshima, demostrando que la disciplina y la dieta adecuada pueden desafiar los límites etarios del rendimiento deportivo humano.