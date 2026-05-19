Totó la Momposina: Emotivo mensaje de sus hijos y obituary

Reconocida cantante de cumbia colombiana y disseminadora de cultura en América del Norte ha fallecido a los 85 años en México bajo una discografía que marca su legado como 'la voz universal del Caribe'.

Emotivo mensaje de sus hijos para despedir a la legendaria cantante de cumbia, porro y ritmos del Caribe: 'Inmenso legado' La cantante que destacó en varias generaciones falleció a sus 85 años en la ciudad de Celaya, en México.

Entre otros, Bolívar llora la partida de Totó La Momposina: así la despide la tierra donde nació la voz universal del Caribe colombiano. Murió Totó la Momposina | Emotivo mensaje de sus hijos para despedir a la legendaria cantante de cumbia, porro y ritmos del Caribe: 'Inmenso legado' Brendan Fraser volverá a hacer película de 'La momia' a los 57 años: así se entrena para retomar la figura Una mujer perdió 53 millones de pesos tras caer en una estafa con inteligencia artificial que usó la imagen y la voz del youtuber MrBeas





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Totó La Momposina Emoción De Sus Hijos Partida Voz Universal Del Caribe Latam Memoria Del Pueblo Colombiano

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Falleció en México Totó la Momposina, la máxima figura del folclor colombianoDetalles del deceso de Totó la Momposina en México a sus 85 años y las reacciones por la pérdida del máximo ícono de la música folclórica de Colombia.

Read more »

Luto en la música: Murió Totó la Momposina a los 85 años en MéxicoLa cantautora Totó la Momposina murió en México a los 85 años; sería velada en el Congreso. Estaba alejada de los medios desde 2025.

Read more »

Familia de Totó la Momposina confirma velación pública en ColombiaLos restos de Sonia Bazanta Vides, la célebre Totó la Momposina, serán velados en cámara ardente en el Capitolio Nacional de Colombia en ocasión del funeral.

Read more »

Luto en Colombia: murió 'Totó la Momposina'La noticia fue confirmada en por sus hijos mediante un sentido comunicado.

Read more »