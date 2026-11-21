El NSN Cycling Team es la primera escuadra WorldTour en confirmar su asistencia al Tour Colombia 2027 en Antioquia. Santiago Buitrago liderará el equipo en el regreso de la carrera tras tres años.

La Federación Colombiana de Ciclismo ha dado inicio oficial a la temporada deportiva de 2027 al anunciar la participación del NSN Cycling Team en la próxima edición del Tour Colombia. Este anuncio marca un hito significativo para el calendario internacional, ya que el conjunto suizo se consolida como el primer equipo de categoría WorldTour en confirmar su asistencia oficial para el evento.

La competencia está programada para desarrollarse en el departamento de Antioquia durante la semana que va del 26 al 31 de enero de 2027. Este regreso al calendario deportivo llega tres años después de la última participación de equipos de este nivel en la prueba nacional, reavivando el interés global por el ciclismo colombiano y su infraestructura competitiva.

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Confirmación de Santiago Buitrago en el NSN Cycling Team

La presencia del NSN Cycling Team implica directamente el regreso del ciclista bogotano Santiago Buitrago a la carrera que se disputa en su país de origen. Buitrago se incorpora al plantel suizo tras haber representado durante siete temporadas consecutivas al equipo Bahrain Victorious, marcando un cambio importante en su trayectoria profesional reciente.

Esta participación representa una nueva oportunidad para que el atleta demuestre su nivel ante la afición nacional con los colores de su nueva escuadra. Su última aparición en el Tour Colombia data del año 2020, cuando integró la Selección Colombia y logró finalizar en la casilla número 49 de la clasificación general, un resultado que ahora busca mejorar con mayor experiencia.

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El corredor llega al evento con un respaldo deportivo considerable, habiendo demostrado su excelente momento físico en septiembre del año pasado. En aquella ocasión, conquistó la clasificación de la montaña en la Vuelta a España, un logro que lo posiciona como una de las principales cartas del equipo suizo para buscar protagonismo en las carreteras antioqueñas durante el próximo mes de enero.

Plantilla internacional y figuras confirmadas

La escuadra suiza refuerza su plantilla con figuras de reconocida trayectoria internacional para la próxima temporada deportiva. El listado de corredores incluye al esloveno Primoz Roglic, al ecuatoriano Richard Carapaz y al belga Lennert Van Eetvelt, nombres que buscan potenciar el rendimiento del equipo en las etapas de alta montaña y llanura.

Existe una expectativa particular sobre la posible participación de Richard Carapaz en la nómina oficial que viajará a Colombia. El ciclista ecuatoriano tiene un historial extenso en la competencia, habiendo participado en las ediciones de 2018, 2019, 2020 y 2024, lo que indica una familiaridad con las dificultades del terreno local.

En la edición anterior del 2024, Carapaz terminó en la segunda posición, finalizando a solo seis segundos del ganador, el colombiano Rodrigo Contreras, quien se llevó el título para el equipo NU Colombia. Esta cercanía cronométrica refuerza la credibilidad del plantel suizo como uno de los favoritos para el triunfo general en esta próxima edición.

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Proceso de inscripción y otras escuadras WorldTour

Aunque la Federación Colombiana de Ciclismo ha confirmado la presencia institucional del NSN Cycling Team, aún está pendiente de conocer la nómina definitiva de corredores que integrarán la lista oficial para la prueba. Este proceso administrativo es estándar para garantizar que todos los atletas cumplan con los requisitos de inscripción y clasificación necesarios.

El NSN Cycling Team se suma a otros conjuntos internacionales que ya aparecen en el panorama competitivo de la carrera. En días recientes, el portal especializado Mundociclistico.com informó sobre la participación prevista del Netcompany Ineos, equipo que cuenta en sus filas con los colombianos Egan Bernal, Brandon Rivera y Harold Tejada.

Asimismo, se menciona la probable asistencia del equipo EF Education, escuadra en la que disputa carreras el ciclista Juan Felipe Rodríguez. La convergencia de estas franquicias de primer nivel indica que el Tour Colombia RCN Sistecrédito 2027 está recuperando su atractivo internacional y preparando un regreso de las figuras más prominentes del pelotón mundial a las carreteras colombianas.