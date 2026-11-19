El Tour Colombia 2027 se realizará del 26 al 31 de enero en Antioquia. El evento ciclista internacional incluye seis etapas con desniveles extremos y la participación de Rodrigo Contreras.

El Tour Colombia 2027 se realizará del 26 al 31 de enero y marcará el regreso de esta competición ciclista de primer nivel al departamento de Antioquia después de un periodo de ausencia en la región. La prueba, que constituye uno de los eventos más importantes del calendario deportivo nacional, abrirá la temporada de la Unión Ciclista Internacional en la próxima temporada.

Cronograma detallado de las seis etapas

La competencia se estructurará en seis etapas continuas que cruzarán diversos municipios del departamento antioqueño, ofreciendo un desafío técnico y físico para los participantes. La primera etapa tendrá lugar el martes 26 de enero de 2027, con un recorrido total de 149,8 kilómetros que inicia en Medellín y se dirige hacia el norte para retornar a la capital de Antioquia tras pasar por Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Botero y Cisneros.

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Etapas de alta montaña y desniveles complejos

La segunda etapa se disputará en la Oriente del departamento, donde El Carmen de Viboral servirá como punto de partida y llegada para los ciclistas en una distancia de 123 kilómetros. Este recorrido incluirá la traversa por El Santuario, Marinilla, Guarne, la Glorieta del Aeropuerto, Llanogrande, el Alto del Nano, La Ceja, San Antonio de Pereira y Rionegro.

La tercera fracción presentará uno de los retos más duros, con 119,4 kilómetros entre Llanogrande y la Zona E, atravesando la Variante a San Antonio de Pereira, El Carmen de Viboral, El Santuario, Marinilla, Rionegro, Guarne, la Vía al Aeropuerto y la variante de Palmas, culminando con el descenso del Alto de Palmas.

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Pruebas de circuito y regreso al Alto de Palmas

La cuarta fracción consistirá en un circuito de 167 kilómetros, donde los participantes darán cuatro vueltas a un trazado de 40 kilómetros entre San Antonio de Pereira y Llanogrande. La quinta etapa, programada para el 30 de enero, cubrirá 182 kilómetros entre Llanogrande y La Unión, pasando por El Retiro, La Ceja y el Alto de Nano con cuatro vueltas al mismo.

La última etapa retornará a Medellín con 163 kilómetros que conectarán Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Aguas Frías, Itagüí, Sabaneta, la Variante de Caldas, Envigado, la Avenida El Poblado, el Centro Comercial San Diego, hasta finalizar en el Alto de Palmas.

Defensa del título por Rodrigo Contreras

El Alto de Palmas será el escenario definitivo donde Rodrigo Contreras, del equipo NU Colombia, buscará consolidar su victoria. Este ciclista intentará mantener el título conquistado en 2024, convirtiéndose en el primer corredor de un equipo nacional en ganar esta competencia.

Contexto histórico y nivel internacional

El Tour Colombia regresa después de tres años de inactividad en la región, con la última edición realizada en 2024 entre Boyacá y Cundinamarca. La participación de figuras internacionales y los mejores pedalistas del país confirma el estatus de la prueba como el evento ciclista líder del calendario oficial para la próxima temporada.