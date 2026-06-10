Toy Story 5: La franquicia de Pixar regresa con una actuación sorpresa de Taylor Swift y una trama sobre la tecnología y los juguetes

La quinta entrega de la saga de Pixar, Toy Story 5, ha tenido su presentación mundial con una actuación sorpresa de la cantante estadounidense Taylor Swift y reacciones iniciales que posicionan la cinta entre los estándares de calidad de los primeros títulos del estudio. La producción, que traslada el protagonismo narrativo al personaje de Jessie, centra su trama en el impacto de la tecnología en la infancia contemporánea.

La quinta entrega de la saga de Pixar tuvo su presentación mundial con una actuación sorpresa de la cantante estadounidense Taylor Swift y reacciones iniciales que posicionan la cinta entre los estándares de calidad de los primeros títulos del estudio.

El regreso de la franquicia de Pixar, Toy Story 5, inició su camino a las salas de cine el pasado martes 9 de junio, con una proyección privada en el El Capitan Theatre de Los Ángeles. La producción, que traslada el protagonismo narrativo al personaje de Jessie, centra su trama en el impacto de la tecnología en la infancia contemporánea. Antes de la proyección del largometraje, la alfombra roja se convirtió en escenario de una presentación musical inédita.

Taylor Swift, quien debuta en el universo de la franquicia, interpretó en directo el tema principal de la película titulado ‘I Knew It, I Knew You’. La composición, escrita y producida junto a Jack Antonoff, está inspirada en Jessie y recupera los sonidos country que marcaron los inicios de la carrera de la artista. La gala reunió al elenco histórico de voces en inglés, encabezado por Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear) y Joan Cusack (Jessie).

A ellos se sumaron nuevas incorporaciones como Greta Lee, quien interpreta a la tableta Lilypad, y Conan O’Brien en el papel de Smarty Pants. También se confirmó la participación del artista Bad Bunny con el personaje ‘Pizza With Sunglasses’. La historia, dirigida por Andrew Stanton, se sitúa temporalmente después de los hechos de la cuarta entrega y presenta a una Bonnie de ocho años cuya atención es captada por Lilypad, un dispositivo digital avanzado.

Stanton, quien ha trabajado en los guiones de toda la saga, explicó sobre este nuevo elemento: ‘Para los juguetes es una villana porque, como es lógico, les intimida, pero en realidad solo representa la siguiente fase en la vida de Bonnie’. Por su parte, Jim Morris, presidente de Pixar, señaló durante el evento que la cinta analiza el equilibrio entre el juego físico y las pantallas.

‘La película realmente analiza cómo equilibramos todas esas cosas que existen hoy en día, especialmente para los niños. Siempre nos han encantado los juguetes y jugar con ellos, pero no podemos negar la importancia de las pantallas’, afirmó. Tras la premiere, los críticos presentes han coincidido en señalar la profundidad emocional del relato.

Las primeras impresiones publicadas por medios internacionales describen la película como una obra que ‘está a la altura de las tres primeras’ y destacan el trabajo de Joan Cusack al frente del peso dramático. Meredith Loftus, de Collider, indicó que explorar la división entre tecnología y juguetes a través de Jessie resulta en una historia ‘profundamente honda’. Esta entrega también marca un relevo en las voces de personajes clásicos tras el fallecimiento de sus actores originales.

Anna Vocino sustituye a Estelle Harris como la Sra. Cara de Papa, mientras que Jeff Bergman asume el papel del Sr. Cara de Papa tras el deceso de Don Rickles. Bergman manifestó sobre su labor: ‘Hicimos todo lo posible para honrar el espíritu y la esencia de esos personajes’. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Con una duración de 90 minutos, Toy Story 5 se estrenará en Colombia en las salas de cine el 18 de junio de 2026, con algunas funciones de preestreno o preventas disponibles desde el 17 de junio





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