Toy Story: La revolución silenciosa que transformó el cine

Un análisis de cómo Toy Story, el primer largometraje completamente realizado con computadoras, revolucionó la industria cinematográfica, cambiando la forma en que se producen y se perciben las películas animadas. Se explora el surgimiento de Pixar, el desarrollo de la tecnología y el impacto cultural de esta innovadora película.

No todas las revoluciones son violentas. Algunas, probablemente las más efectivas, pasan al principio inadvertidas: un pequeño cambio, un elemento nuevo en el paisaje que altera nuestras experiencias hasta que la nueva situación nos parece algo que siempre fue así. Cuando miramos atrás, descubrimos que eso estableció un antes y un después.

El 11 de septiembre marcó el reestreno de Toy Story, el primer largometraje completamente realizado con computadoras, un hito que simbolizó el nacimiento de una mitología y un universo. La excusa es que, hace tres décadas casi exactas, el cine era muy diferente. La realización de Toy Story y el cine que la precedió son dos historias entrelazadas. La primera es la de Pixar, la firma que transformó la industria. Comenzó con investigaciones en gráficos por computadora en la Universidad de Utah en 1972, lideradas por Ed Catmull y Alvy Ray Smith. Luego, ambos se unieron a George Lucas, pionero en el uso de computadoras en efectos visuales, en The Graphic Group, una división de Lucasfilms. Allí desarrollaron Renderman, una herramienta revolucionaria que convertía dibujos en animaciones tridimensionales. Contrataron a John Lasseter, de CalArts, para dar narrativa a sus experimentos. Lucas vendió la empresa a Steve Jobs, quien invirtió en el desarrollo de herramientas. El primer corto exitoso de Pixar fue Luxo Jr., que se convirtió en un símbolo de la marca. Después, llegaron a un acuerdo con Disney para producir un largometraje animado. \Hay muchas anécdotas sobre borradores, cambios y desafíos durante la creación de Toy Story. Disney, inicialmente cautelosa, se benefició del éxito de Pixar, que ya había ganado varios Óscars al mejor corto animado. Esto indicaba que el público aceptaba el nuevo estilo de animación, con proporciones y perspectivas realistas. Finalmente, llegó Toy Story. La pregunta clave es por qué fue un éxito tan rotundo. Varios factores contribuyeron, incluyendo el éxito de los dinosaurios y, de manera indirecta, la influencia de John F. Kennedy. Aunque Pixar ya había creado un personaje generado por computadora para una película de acción en vivo, el proceso aún era lento. Películas como El último guerrero espacial y Tron utilizaron gráficos por computadora, pero la idea de que los ordenadores podían generar imágenes en movimiento, popularizada por los videojuegos, estaba ganando terreno. Los computadores mejoraban constantemente, y en una década, se pasó de El secreto de la pirámide a Toy Story. \La animación por computadora ofrecía un universo virtual. Aunque el cine siempre ha sido un universo virtual, esta vez era diferente. El objetivo era que la audiencia creyera en esas creaciones. En 1993, Steven Spielberg inicialmente planeó utilizar muñecos animatrónicos para Jurassic Park. Pero Dennis Muren, especialista en efectos especiales, le mostró una prueba de un tiranosaurio generado por computadora. Spielberg quedó impresionado, reconociendo que las computadoras podían crear imágenes convincentes que involucraban emocionalmente al espectador. Toy Story no solo marcó un hito tecnológico, sino que también cambió la forma en que el público consumía y percibía el cine, abriendo las puertas a una nueva era de narrativa y creatividad





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Toy Story Pixar Animación Por Computadora Steve Jobs Cine

Colombia Últimas Noticias, Colombia Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Chantal, la mujer trans que le quitaron la vida tras recibir una palizaLos hechos ocurrieron la semana pasada, pero su muerte se produjo en las últimas horas en una clínica de Barranquilla.

Leer más »

La hija trans de Elon Musk debuta como modelo en la Semana de la Moda de Nueva York, a pesar de continuar distanciada de su padreVivian Jenna Wilson, de 21 años, desfiló por primera vez en la New York Fashion Week con una banda que decía “Miss South Carolina”.

Leer más »

Trump solicitó al Supremo mantener el género asignado al nacer en pasaportes de personas transEn 2022, el entonces presidente, Joe Biden, anunció que los pasaportes estadounidenses tendrán la opción “X” para personas trans y no binarias.

Leer más »

Conmoción por la muerte violenta de Shantal, reina popular trans, en vía públicaOrganizaciones como Caribe Afirmativo exigen una investigación con enfoque diferencial y medidas urgentes de protección para mujeres trans ante el aumento de amenazas y violencia en el Atlántico.

Leer más »

Asesinato de Shantal: Consternación y Llamado a la Justicia por la Muerte de Líder Trans en BarranquillaLa comunidad LGBTIQ+ de Barranquilla lamenta el asesinato de Shantal, reconocida líder trans. Caribe Afirmativo denuncia la violencia y exige justicia y medidas de protección para las mujeres trans.

Leer más »

Caribe Afirmativo confirma muerte violenta de exreina popular de Rebolo del Carnaval GayLa Corporación Caribe Afirmativo, ONG que vela por el respeto y reconocimiento de los derechos de las personas Lgbtiq+ en el Caribe colombiano, confirmó en las últimas horas el deceso de Shantal, una reconocida mujer trans que en vida se destacó como reina popular del Carnaval Gay de Rebolo y también era lideresa cultural.

Leer más »