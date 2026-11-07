Toyota evalúa Puerto Antioquia como alternativa ante colapso portuario en Colombia

Toyota analiza importar vehículos desde Puerto Antioquia en Turbo para mitigar retrasos. La decisión responde a la saturación de Buenaventura, Cartagena y Santa Marta.

Toyota Colombia ha comenzado a evaluar seriamente el uso de Puerto Antioquia, ubicado en el municipio de Turbo dentro del Urabá antioqueño, como una alternativa estratégica para la importación de vehículos. Esta iniciativa surge como respuesta directa a la parálisis operativa que sufren las principales terminales portuarias del país, lo que ha generado retrasos significativos en la entrega de unidades a los consumidores finales.

Colapso en Buenaventura impulsa búsqueda de alternativas

El ejecutivo de Toyota Colombia, Hiroshi Yonenaga, confirmó que la compañía japonesa ya realizó una visita técnica a la terminal de Turbo para verificar sus capacidades operativas. La motivación principal de este movimiento es la situación crítica en la que se encuentran los puertos tradicionales. Hiroshi Yonenaga señaló que el puerto de Buenaventura se encuentra completamente colapsado, mientras que las terminales de Cartagena y Santa Marta operan casi al límite de su capacidad máxima.

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Esta saturación ha tenido un impacto tangible en la cadena de suministro de la marca. Según informó el directivo, uno de los buques cargados con vehículos de Toyota permaneció fondeado cerca de 15 días esperando turnos para descargar su mercancía en Buenaventura. Este caso extremo evidencia la necesidad urgente de diversificar las rutas de ingreso de vehículos para evitar tiempos de espera prolongados que afecten la satisfacción del cliente y la rotación del inventario.

Cercanía con Medellín y túnel del Toyo como ventajas clave

Las ventajas logísticas de Puerto Antioquia incluyen su proximidad geográfica con importantes centros de consumo. La terminal se encuentra aproximadamente 350 kilómetros más cerca de Medellín que otros puertos del Caribe colombiano, una diferencia que se proyecta como una reducción significativa en los tiempos y costos de transporte terrestre.

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Además de la distancia, Hiroshi Yonenaga destacó el factor del Túnel del Toyo como un elemento que facilita la conexión directa entre la costa y el interior del país. Esta infraestructura permite que el transporte de vehículos en niñeras hacia el centro de Colombia sea más ágil y eficiente. El equipo de logística de Toyota ha validado estas condiciones, considerando que la infraestructura actual es suficiente para mantener las operaciones sin interrupciones mayores.

Capacidad técnica y proyección comercial de la nueva ruta

Puerto Antioquia entró en operación comercial el pasado 5 de febrero y se ha posicionado como un eje estratégico para el comercio exterior desde el Caribe. La terminal cuenta con un muelle marítimo de 1.340 metros de longitud y cinco posiciones de atraque, con un calado operativo de 16,5 metros. Estas especificaciones técnicas permiten atender buques de gran tonelaje, específicamente del tipo New Panamax, lo que garantiza capacidad para manejar grandes volúmenes de carga.

La terminal es multipropósito, lo que le permite movilizar no solo vehículos, sino también contenedores secos y refrigerados, granel seco y carga general. Recientemente, la operación anunció una ruta marítima semanal con Asia, incluida China, lo que completa diez servicios regulares. Esta conectividad refuerza la viabilidad de Puerto Antioquia como un hub de distribución confiable para marcas automotrices internacionales que buscan alternativas a las rutas tradicionales saturadas.

Impacto en el mercado automotor y ventas futuras

La búsqueda de nuevas alternativas logísticas coincide con un momento comercial favorable para Toyota en Colombia. Hiroshi Yonenaga estimó que el mercado automotor nacional cerrará el año vendiendo entre 340.000 y 345.000 unidades. Este crecimiento se impulsa por una mejora en la confianza del consumidor y una tasa de cambio favorable que incentiva la compra de vehículos nuevos.

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La compañía mantiene su enfoque en la satisfacción del cliente, reconociendo que los retrasos actuales generan frustración. Para 2027, fecha en la que Toyota cumplirá 60 años en Colombia, la marca prepara aproximadamente cinco lanzamientos nuevos. Asimismo, se anuncian sorpresas para el Salón del Automóvil de Bogotá, programado para comenzar el próximo 12 de noviembre, lo que demuestra la continuidad de su estrategia de crecimiento.

Historia y posición estratégica de Toyota en la región

Actualmente, Toyota comercializa 13 modelos en Colombia, siendo la Corolla Cross híbrida, producida en Brasil, la unidad de mayor volumen. Le siguen en importancia modelos como la Prado, Fortuner y Hilux, cuyos vehículos llegan desde países como Brasil, Argentina, Europa, Canadá, Estados Unidos y Japón. Esta diversidad de origen refuerza la necesidad de tener múltiples puertos de entrada para garantizar el abastecimiento.

Existe un vínculo histórico especial entre la marca y la ciudad de Medellín. Hiroshi Yonenaga recordó la época en la que los vehículos se ensamblaban en la planta de Sofasa en Envigado, un legado que genera cariño especial en la población local. Aproximadamente entre el 40% y el 45% de las ventas totales de la marca en el país se concentran entre Bogotá y Medellín. Esta concentración de demanda en el eje central hace que la eficiencia logística desde Puerto Antioquia sea particularmente relevante para la rentabilidad y el servicio al cliente.