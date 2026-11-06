Toyota explora Puerto Antioquia para reducir demoras logísticas

Toyota Colombia evalúa usar Puerto Antioquia en Urabá para evitar congestiones en Buenaventura y agilizar entregas, buscando récord de ventas en 2026.

Toyota Colombia ha iniciado una evaluación logística estratégica para optimizar sus operaciones de importación ante la congestión crónica en los principales puertos de entrada al país. La automotriz japonesa ha considerado seriamente a Puerto Antioquia, ubicado en la región de Urabá, como una alternativa viable para la descarga de sus vehículos, buscando así mitigar los retrasos operativos que han afectado recientemente su cadena de suministro.

La decisión surge como respuesta directa a problemas logísticos específicos enfrentados por la marca en el puerto de Buenaventura, donde uno de sus buques permaneció cerca de 15 días en espera de un turno para descargar mercancía. Este incidente subraya la urgencia de la compañía por diversificar sus rutas de entrada para garantizar la fluidez en la entrega de sus modelos a los consumidores finales.

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Visita a Puerto Antioquia y factores logísticos

Hiroshi Yonenaga, presidente de Toyota Colombia, confirmó que la compañía ya realizó una visita de inspección a Puerto Antioquia para evaluar su infraestructura y viabilidad operativa. El directivo destacó que la conexión vial con Medellín y la proximidad geográfica son factores clave que hacen atractivo este puerto para la importación de sus unidades.

La evaluación incluye el análisis del desarrollo del proyecto del Túnel del Toyo, el cual podría mejorar significativamente el transporte de vehículos hacia el interior del país. Yonenaga explicó que esta infraestructura, junto con la capacidad del puerto, representa una opción concreta para reducir los tiempos de entrega a los compradores.

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Estrategia comercial y expectativas de ventas para 2026

El interés en esta nueva ruta logística coincide con las ambiciosas metas comerciales de Toyota para el futuro cercano. La compañía proyecta cerrar el año 2026 con un récord histórico de ventas, apoyada en un mercado automotor colombiano que se estima alcanzará entre 340.000 y 345.000 vehículos nuevos matriculados.

Yonenaga atribuye el crecimiento esperado a una mayor confianza de los consumidores, una tasa de cambio favorable y la llegada de nuevas marcas y tecnologías que han ampliado la oferta disponible. Sin embargo, advierte que la evolución de las tasas de interés del Banco de la República y los movimientos cambiarios serán determinantes para mantener este dinamismo.

Lanzamientos y consolidación de la marca en el mercado

Para el año 2027, Toyota prepara cerca de cinco lanzamientos nuevos, con modelos que la directiva asegura son muy apreciados por el público colombiano. Aunque no reveló detalles específicos, anticipó que habrá sorpresas importantes durante el Salón del Automóvil de Bogotá, que comenzará el 12 de noviembre.

Actualmente, la marca comercializa 13 modelos en Colombia, con el Corolla Cross ocupando un lugar central como el vehículo híbrido de mayor volumen, producido en Brasil. Otros referentes clave como Prado, Fortuner e Hilux mantienen una participación importante en sus segmentos, respaldados por la trayectoria de 60 años de la compañía en el país.

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La estrategia se sustenta en una red de distribución sólida que cuenta con 23 grupos de concesionarios, alrededor de 46 vitrinas de vehículos nuevos y unos 52 puntos de atención. Bogotá y Medellín concentran entre 40% y 45% de sus ventas totales, consolidándose como mercados fundamentales para la estrategia nacional de Toyota.