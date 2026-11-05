Tráfico en Bogotá: Afectaciones en NQS, Autopista Norte y TransMilenio el 5 de noviembre de 2026

Reporte detallado de la situación del tráfico en Bogotá del 5 de noviembre de 2026. Incluye congestiones en NQS, Autopista Norte, Calle 13 con Carrera 135 y afectaciones al servicio de TransMilenio por siniestros viales.

La capital colombiana experimenta una jornada de movilidad compleja el jueves 5 de noviembre de 2026, con múltiples incidencias que afectan tanto la infraestructura vial principal como la operación del sistema de transporte público masivo. Las autoridades de tránsito y los operadores de movilidad han reportado diversos puntos de congestión severa y retrasos operativos en diferentes sectores de la ciudad, lo que exige precaución a todos los usuarios que transitan por las arterias viales principales.

El punto de partida de las afectaciones se registró a primera hora de la mañana en la Avenida NQS. A las 07:41 a. m., se confirmó la afectación de un carril a la altura de la Calle 24, provocada por la inmovilización de un camión pesado. En respuesta inmediata, el equipo de asistencia mecánica se puso en desplazamiento hacia la zona para remover la unidad varada. No obstante, el flujo vehicular en esta vía norte se mantiene con alta densidad, requiriendo que los conductores mantengan velocidades reducidas y precaución extrema en la zona del incidente.

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Simultáneamente, la Autopista Norte registró un tráfico lento desde las 07:15 a. m., un hecho que compromete la movilidad en el corredor principal de la ciudad. La causa de esta demora es un choque ocurrido entre una camioneta y una motociclista a la altura de la Calle 120, en el sentido norte a sur. Para gestionar la escena y agilizar el tráfico, el Grupo Guía de Tránsito y los agentes de la autoridad competente se encuentran en desplazamiento hacia el lugar para despejar la vía lo antes posible.

Afectaciones Operativas en TransMilenio

El sistema de transporte masivo TransMilenio ha visto comprometida su puntualidad y fluidez debido a estos incidentes viales. En la zona de la estación Humedal Córdoba, la situación evolucionó durante la mañana. Desde las 09:13 a. m., los servicios troncales que transitan en sentido occidente a oriente tuvieron que realizar maniobras de emergencia, saliendo al carril mixto tras la ocurrencia de un siniestro vial entre vehículos particulares en las inmediaciones de la estación. Esta desviación temporal buscó evitar el bloqueo total de la ruta troncal.

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Dos horas después, a las 09:33 a. m., se confirmó que los servicios troncales continuaban con la restricción de utilizar el carril mixto en inmediaciones de la estación Humedal Córdoba. Sin embargo, a las 09:47 a. m., las autoridades informaron que el paso para la flota troncal se había normalizado completamente en este tramo, permitiendo la recuperación gradual del horario estándar de operación en esta sección específica de la red.

Otra afectación significativa en la red de TransMilenio se presentó en la estación Polo. Desde las 10:35 a. m., debido a un siniestro vial ubicado en la confluencia de la Calle 80 con la Carrera 27, la flota troncal se vio obligada a salir temporalmente al carril mixto en sentido occidente a oriente. Como consecuencia directa de la gravedad del incidente en la vía, la estación Polo dejó de operar de manera temporal exclusivamente en el sentido occidente a oriente, generando incertidumbre entre los pasajeros que esperaban tomar servicios en esa dirección.

Congestión Severa en Avenida Cali y Ejes Viales

El sector sur y noroccidente de la ciudad también enfrenta desafíos críticos de movilidad. A las 10:10 a. m., se registró una congestión vehicular de gran intensidad en la Avenida Cali con dirección hacia el norte. Esta situación no se debe a un solo evento, sino a la superposición de dos incidentes viales distintos que colapsaron el flujo en puntos estratégicos del corredor. La gravedad de la situación ha obligado a las autoridades a recomendar el uso de vías alternas, siendo la Avenida Boyacá la ruta principal sugerida para evitar la paralización total del tráfico.

La primera causa de la congestión en la Avenida Cali se identifica en la intersección con la Calle 19A. Allí, un choque múltiple entre un tractocamión, un bus zonal y un motociclista ha bloqueado significativamente la capacidad de la vía. Este tipo de accidentes con vehículos de gran tonelaje y transporte público suelen requerir tiempos prolongados para la remoción de escombros y la intervención de ambulancias, lo que prolonga el tiempo de afectación.

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La segunda causa en este mismo eje se produce más adelante, en la intersección con la Calle 13, donde un bus de transporte público está completamente varado. La combinación de un accidente grave con un vehículo inmovilizado crea un punto de estrangulamiento crítico. Los conductores que intentan pasar por la Avenida Cali hacia el norte deben prepararse para detenerse repetidamente y seguir las instrucciones del personal de tránsito que está gestionando la zona.

Impacto en Rutas TransMizales y Zonas Críticas

Además de las áreas ya mencionadas, otras zonas de la ciudad registran niveles de congestión y afectaciones que impactan directamente a los usuarios diarios. La intersección de la Calle 13 con la Carrera 135 presenta alta congestión vehicular debido a un accidente de tránsito reciente. Esta zona es un nudo vital para la conexión entre diferentes barrios y el centro financiero, por lo que la demora se propaga rápidamente hacia las vías adyacentes.

Este incidente en la Calle 13 tiene un impacto colateral directo sobre la operación de las rutas TransMizales de TransMilenio. Dado que estas rutas dependen de la fluidez en este corredor para realizar sus conexiones y entregas, los retrasos en la calle son directamente trasladados a los tiempos de viaje de los usuarios de este servicio especializado. Los operadores han sido notificados de la situación para ajustar, en la medida de lo posible, los tiempos de espera y las frecuencias de paso.

La suma de todos estos factores crea un escenario de alta complejidad para la movilidad en Bogotá el 5 de noviembre de 2026. La coexistencia de siniestros con vehículos pesados, vehículos varados y accidentes entre motocicletas en diferentes puntos de la ciudad exige una respuesta coordinada. Los usuarios deben estar atentos a las actualizaciones de Tránsito Bogotá y considerar rutas alternas como la Avenida Boyacá o la Avenida Carrera 7 para evitar las zonas de mayor estrés vehicular reportadas en este boletín informativo.