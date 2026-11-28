La Secretaría de Movilidad reportó siniestros y vehículos varados en Las Palmas, Regional y Autopista Sur. Alta carga en la Norte afecta el tráfico en Medellín este sábado.

La Secretaría de Movilidad de Medellín reportó este sábado una significativa reducción en la movilidad vehicular debido a incidentes de tránsito y alta densidad de tráfico en varios corredores viales estratégicos. Los conductores que se desplazan en la capital antioqueja enfrentan demoras considerables y deben navegar con extrema precaución.

Entre las 2:15 y las 3:19 p. m., la entidad estatal registró múltiples complicaciones que afectan la fluidez normal de la ciudad. Los reportes incluyen siniestros viales en la avenida Las Palmas y la Autopista Sur, un vehículo varado en la avenida Regional y una alta carga de vehículos en la Autopista Norte. Se exhorta a la población a mantener la calma y la paciencia.

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Siniestros viales y vehículos varados

La autoridad identificó puntos críticos específicos donde la circulación se vio severamente afectada. En la avenida Las Palmas, en sentido occidente-oriente, se reportó un accidente a la altura del centro comercial Carulla a las 3:19 p. m.

Simultáneamente, se registró un vehículo varado en la calzada occidental de la avenida Regional con la calle 12 a las 2:15 p. m. Estas incidencias obligaron a los agentes de tránsito a establecer controles y desviar el flujo en algunas zonas.

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Alta carga en la Autopista Norte

Además de los siniestros, la Autopista Norte mostró niveles de congestión elevados durante la tarde. Esta vía es fundamental para conectar a Medellín con Bello y otros municipios del norte del Valle de Aburrá. Las cámaras de monitoreo, como la del puente de Guayaquil, mostraron filas de vehículos avanzando lentamente.

Recomendaciones oficiales para conductores

La Secretaría de Movilidad emitió una serie de recomendaciones para mitigar el impacto de estas incidencias. Se instó a los conductores a respetar los límites de velocidad y anticipar los tiempos de viaje, especialmente hacia el norte del distrito. Se pide transitar con precaución en los sectores con vehículos varados.

Los ciudadanos deben respetar las indicaciones de los agentes de tránsito y mantener la paciencia. La entidad actualiza el estado de las vías constantemente según cambian las condiciones del tráfico.

Impacto en corredores clave de Medellín

Las vías afectadas son ejes vitales de la conectividad regional. La avenida Las Palmas conecta Medellín con el oriente del departamento y el aeropuerto José María Córdova. La Autopista Sur enlaza la ciudad con Envigado, Itagüí y Sabaneta.

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La avenida Regional recorre la ciudad de sur a norte, paralela al río Medellín, y es una ruta crucial para atravesar el centro del Valle de Aburrá. El público debe considerar estas rutas al planear sus desplazamientos.

Contexto de iluminación y movilidad

Los Alumbrados EPM 2026 permanecen encendidos todas las noches, entre las 6:00 de la tarde y las 12:00 de la noche, hasta el 11 de enero. Esta iluminación extra se implementó para mejorar la visibilidad y seguridad en las calles.

Es recomendable planear con tiempo los desplazamientos por el centro de la ciudad y el corredor de la avenida Regional. La combinación de siniestros, congestión y horario de iluminación exige mayor atención de los usuarios de las vías públicas.