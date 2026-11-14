Trágico accidente de bus en Huila deja 8 muertos y 20 heridos

Un bus de Destinos 24000 se volcó en la Ruta 45 cerca del peaje de Rivera el 14 de noviembre. El saldo preliminar incluye 8 fallecidos y 20 heridos en Neiva.

Una tragedia vial de grandes proporciones sacudió al departamento del Huila durante las primeras horas del sábado 14 de noviembre. Un autobús de servicio público que transitaba por la Ruta 45, específicamente en las inmediaciones del peaje de Rivera, perdió el control y terminó volcado. Los primeros reportes oficiales confirman un saldo preliminar devastador de ocho personas fallecidas y al menos 20 pasajeros heridos en el siniestro.

Detalle de víctimas y hospitales

El vehículo accidentado, que operaba bajo la marca Destinos 24000, transportaba pasajeros desde la ciudad de Florencia con destino a la capital del país, Bogotá. Entre las ocho víctimas mortales confirmadas preliminarmente por Caracol Radio, se encuentran dos menores de edad. Las autoridades competentes aún no han emitido un listado oficial definitivo ni han confirmado todas las identidades de los fallecidos.

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Los más de 20 heridos que resultaron lesionados en el impacto fueron trasladados de urgencia a diversos centros asistenciales ubicados en la ciudad de Neiva. Entre las clínicas que recibieron a los pacientes se encuentran el centro médico Mediláser y la clínica Emcosalud. Actualmente, los pacientes permanecen bajo estricta valoración médica, aunque no existe un parte consolidado que indique con precisión cuántos se encuentran en estado crítico.

Hipótesis sobre la causa del siniestro

Las autoridades de tránsito y organismos de socorro se desplazaron inmediatamente hacia el lugar para iniciar labores de rescate y asistencia. La primera versión que circuló entre los testigos y medios de comunicación sugiere que el conductor podría haber sufrido un microsueño antes de la pérdida de control. Sin embargo, esta hipótesis carece de confirmación oficial y no debe tomarse como la causa definitiva del accidente.

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Para establecer con certeza qué provocó el volcamiento, los investigadores deberán realizar un análisis exhaustivo de múltiples factores. Estos incluyen el estado mecánico del autobús, las condiciones climáticas y físicas de la vía, así como los registros electrónicos del recorrido. Hasta que no se complete esta auditoría técnica, no se podrá determinar la responsabilidad exacta sobre lo ocurrido en esa sección de la carretera.

Impacto en la ruta Florencia-Bogotá

El incidente afecta directamente a la ruta que conecta el sur del país, iniciando en Caquetá y atravesando varios municipios del Huila antes de dirigirse al centro. Rivera, municipio donde ocurrió el choque, es un punto estratégico en el corredor vial que enlaza esta zona con la capital departamental, Neiva. La interrupción de este tráfico genera preocupaciones logísticas para pasajeros y carga.

Las cifras reportadas durante las primeras horas del sábado 14 de noviembre deben considerarse provisionales. Es probable que el balance de víctimas cambie a medida que los organismos de emergencia consoliden toda la información disponible. Mientras tanto, familiares de los pasajeros afectados han comenzado a buscar noticias sobre sus seres queridos y las autoridades avanzan en los protocolos de identificación y atención a los damnificados.