Trágico Accidente en Buenaventura: Motociclista Fallece Tras Maniobra Peligrosa

Un motociclista perdió la vida en la vía Buenaventura - Loboguerrero al intentar adelantar en una curva, colisionando con un vehículo de carga. El incidente pone de manifiesto los riesgos en carreteras con alta circulación de transporte pesado y curvas peligrosas.

En la mañana del jueves 16 de abril, la vía Buenaventura - Loboguerrero fue escenario de un fatal accidente. Un motociclista, identificado posteriormente como Álvaro Javier Solís González, un hombre cabeza de familia, perdió la vida tras intentar una peligrosa maniobra de adelantamiento en una curva pronunciada.

Según testigos y grabaciones de video que circularon rápidamente en redes sociales, Solís intentó rebasar por el carril contrario a varios vehículos de carga que transitaban por el corredor vial. Las imágenes, captadas desde la cámara de un automóvil que seguía al vehículo de carga, muestran con crudeza el momento del impacto. Solís apareció de repente en el sentido contrario, obligando al conductor del tractocamión a intentar una evasión que, lamentablemente, resultó infructuosa. A pesar de los esfuerzos por evitar la colisión, el vehículo de carga impactó lateralmente a la motocicleta. Se presume que al percatarse del peligro inminente, Solís intentó recuperar el control de su vehículo, pero la maniobra resultó fallida, llevándolo a sufrir heridas fatales. Fue trasladado de urgencia a un hospital cercano en Dagua, donde, a pesar de los intentos por salvarle la vida, se confirmó su deceso. Este trágico suceso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad y la prudencia al volante, especialmente en vías de alto tráfico. El reporte oficial de la policía del Valle del Cauca detalla el suceso: 'El día 16 de abril a eso de las 11:00 am aproximadamente, sobre la vía que de Buenaventura conduce al municipio de Buga, en el km 56, se presenta siniestro vial tipo choque. Un motociclista de sexo masculino sin identificar, viene sentido Buga- Buenaventura e invade carril contrario, chocando de frente contra un tractocamión que intenta esquivarlo y termina en disposición final en el otro carril'. La información policial añade que el motociclista fue trasladado de inmediato al Hospital Local del municipio de Dagua, donde lamentablemente falleció. Este corredor vial, crucial para la conexión entre el interior del país y el importante puerto de Buenaventura, se caracteriza por una alta densidad de vehículos de carga y por tramos con curvas cerradas y visibilidad reducida, especialmente cerca del túnel del Naranjo. Estas condiciones geográficas y de tráfico han sido históricamente caldo de cultivo para accidentes recurrentes. Este lamentable incidente no es un hecho aislado en el país en los últimos días. Tan solo dos días después, el 18 de abril, otro motociclista perdió la vida en circunstancias que guardan similitudes. En esta ocasión, los hechos ocurrieron en la vía Madrid - Bogotá, cerca de una estación de gasolina frecuentada por vehículos de carga. Según información preliminar y videos divulgados por la comunidad, se sospecha que un vehículo de carga habría arrollado al motociclista, quien, lamentablemente, falleció en el lugar del accidente. Las autoridades aún investigan las circunstancias exactas de este segundo siniestro, y si otros vehículos estuvieron involucrados. La Policía de Tránsito y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía se han encargado de las labores de inspección y levantamiento de cadáver para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Raúl Andrés García Suárez. Redacción Últimas Noticias





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