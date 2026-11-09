Trágico accidente en Buga-Buenaventura deja tres muertos y cuatro heridos

Un grave siniestro vial el lunes 9 de noviembre en Buga-Buenaventura dejó tres fallecidos y cuatro heridos entre los túneles de El Naranjo, colapsando el tráfico hacia Cali.

El balance preliminar de un violento accidente de tránsito ocurrido el lunes 9 de noviembre en el corredor vial Buga-Buenaventura reporta tres personas fallecidas, entre las que se encuentra presuntamente una niña, y cuatro individuos más que resultaron heridos. El siniestro tuvo lugar en las inmediaciones del túnel número 6, situado en el sector conocido como El Naranjo, lo que provocó la interrupción total del tráfico en este importante eje de transporte del occidente colombiano.

Detalle del choque entre autobús y camión

La colisión involucró a un bus de servicio público que había iniciado su trayecto desde la ciudad de Buenaventura con destino final en Cali, mientras circulaba en sentido contrario un camión tipo niñera que se dirigía hacia el puerto. La fuerza del impacto fue de tal magnitud que el autobús quedó prácticamente destruido sobre la calzada, obligando a las autoridades a cerrar el paso para garantizar la seguridad y facilitar las labores de rescate en la zona.

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Pasajeros del autobús público y Terminal de Transportes

La Terminal de Transportes de Buenaventura confirmó que el vehículo de servicio público había registrado inicialmente un listado de seis pasajeros al momento de su salida. Sin embargo, las autoridades competentes no descartan que la cifra real de ocupantes a bordo fuera superior, debido a la dinámica habitual de estas rutas donde es frecuente recoger viajeros en distintos puntos intermedios del recorrido.

Impacto en el tráfico y corredor vial

La gravedad del accidente paralizó por completo la circulación en este importante corredor vial del occidente del país, afectando a cientos de usuarios que utilizan diariamente esta vía para conectar las ciudades costeras con el interior. La presencia de vehículos destruidos y los vehículos de emergencia en el lugar impidieron el normal flujo de transporte, generando largas filas y retrasos significativos en los desplazamientos de los conductores.

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Procedimientos de las autoridades locales

Las autoridades competentes están a cargo de la investigación inmediata para establecer las causas exactas del siniestro y verificar el número preciso de víctimas mortales y heridas. Se espera que los equipos especializados en investigación de accidentes de tránsito recopilen pruebas en el sitio para determinar si las condiciones de la vía o el manejo contribuyeron al choque entre el autobús público y el camión tipo niñera.

Consecuencias y próximos pasos

Se prevé que las labores de despeje de la vía tomen varias horas, mientras se retiran los escombros y se traslada el autobús destruido para su evaluación forense. La comunidad local y los usuarios de la ruta esperan una respuesta rápida de las entidades competentes para restablecer la normalidad en el tráfico y evitar nuevas tragedias en este tramo de alto riesgo.