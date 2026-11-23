Un accidente vehicular en la vía Panamericana de Cajamarca, Tolima, dejó 5 muertos y 9 heridos. El camión chocó contra vehículos y viviendas.

Una tragedia se desató en el municipio colombiano de Cajamarca, localizado en el departamento de Tolima, cuando un accidente de tránsito dejó un saldo de cinco personas fallecidas y otras nueve con lesiones. Las autoridades confirmaron que la fatalidad ocurrió en la vía Panamericana, específicamente en el casco urbano, una ruta estratégica que conecta la capital Bogotá con el puerto de Buenaventura.

Detalles del accidente en Tolima

El incidente se registró en un punto clave de la carretera nacional, caracterizado por su inclinación y por marc el inicio de la subida hacia el Alto de La Línea, un reconocido paso de montaña. La fuerza del impacto provocó que un camión se estrellara contra múltiples vehículos y viviendas ubicadas en la zona, dispersando escombros por las calles del enclave montañoso.

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Identificación de víctimas y heridos

Las cifras oficiales revelan que el número total de damnificados alcanza a catorce personas. Entre los heridos, identificados como nueve individuos, se encuentran cinco hombres y cuatro mujeres. Lamentablemente, el conteo de fallecidos es de cinco personas, aunque las autoridades reportan que uno de los cuerpos permanece sin identificar en este momento.

Impacto emocional en la comunidad

El alcalde de Cajamarca declaró que se trata de un momento profundamente doloroso para el municipio, sus familias y toda la población presente en el lugar del siniestro. Las autoridades locales han iniciado labores de rastreo para verificar si existen más víctimas mortales o heridos que hayan quedado enterrados bajo los escombros de las viviendas destruidas.

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Contexto geográfico y consecuencias

La Panamericana en esta sección es un corredor vital para el comercio y el transporte en Colombia, ya que sirve como principal enlace entre la capital y el puerto pacífico de Buenaventura. Los videos difundidos en redes sociales muestran la magnitud del desastre, evidenciando cómo el camión perdió el control y embistió contra infraestructura residencial en las laderas del municipio.

Respuesta inmediata y verificación

Los equipos de emergencia trabajan en la zona para atender a los nueve heridos trasladados y para realizar una evaluación completa del daño causado a las viviendas. La verificación de posibles víctimas adicionales continúa como prioridad mientras se asegura la escena para las investigaciones posteriores sobre las causas del accidente en este tramo de alta pendiente.