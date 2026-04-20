Trágico atentado sicarial en Fonseca, La Guajira: un hombre pierde la vida en el barrio Las Delicias

Un hombre de 42 años fue asesinado por sicarios en moto en Fonseca, La Guajira. Las autoridades investigan el crimen que presenta antecedentes judiciales en la víctima.

En un hecho que ha consternado a la comunidad del municipio de Fonseca , en el departamento de La Guajira , un hombre identificado como Eduard Lorenzo Amaya Yepes, de 42 años de edad, perdió la vida tras ser víctima de un violento atentado sicarial perpetrado a tempranas horas de este lunes 20 de abril.

El suceso tuvo lugar en las inmediaciones de la carrera 21 con calle 17, específicamente en el sector del barrio Las Delicias, un área urbana que ha visto incrementados sus niveles de inseguridad en los últimos meses. Según los informes preliminares entregados por las autoridades locales, la víctima se disponía a abandonar su residencia cuando fue abordada de manera repentina por dos individuos que se desplazaban a bordo de una motocicleta de alto cilindraje. Sin mediar palabra alguna, el sujeto que viajaba como parrillero extrajo un arma de fuego y accionó el gatillo en múltiples ocasiones contra la humanidad de Amaya Yepes, impactándolo en al menos seis oportunidades en zonas vitales como la cabeza y el tórax, lo que le causó un deceso casi instantáneo en el lugar de los hechos. Tras el ataque, los responsables del homicidio emprendieron una rápida huida con rumbo desconocido, aprovechando la confusión del momento y la poca afluencia de personas a esa hora de la mañana. Familiares y vecinos que presenciaron el atroz episodio intentaron brindar auxilio inmediato a la víctima, trasladándolo de urgencia en un vehículo particular hacia el centro asistencial más cercano con la esperanza de salvar su vida. No obstante, al ingresar al área de urgencias, el personal médico de turno únicamente pudo confirmar que el hombre ya no presentaba signos vitales, declarando su fallecimiento y procediendo a dar aviso a las autoridades competentes para iniciar los protocolos legales correspondientes ante este tipo de situaciones violentas que alteran el orden público. Una vez reportado el crimen, unidades especializadas de la Seccional de Investigación Judicial (Sijín) de la Policía Nacional se trasladaron hasta la escena del ataque para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar todo el material probatorio necesario. Los investigadores han comenzado a analizar posibles grabaciones de cámaras de seguridad del sector con el fin de identificar la ruta de escape de los sicarios y determinar las causas precisas detrás de este asesinato. Por su parte, el comando de Policía de La Guajira reveló de manera extraoficial que el hoy occiso contaba con antecedentes judiciales por el delito de porte ilegal de armas de fuego o municiones, un dato que resulta clave para las autoridades, quienes barajan la hipótesis de un posible ajuste de cuentas derivado de actividades ilícitas previas, aunque no descartan ninguna otra línea de investigación hasta que se esclarezcan los hechos. La comunidad de Fonseca exige resultados inmediatos ante la ola de violencia que sigue cobrando vidas en la región





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