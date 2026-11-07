Trágico choque en Ruta de la Fruta deja 12 muertos y 15 heridos en Chile

Un violento impacto entre un bus y un camión en la Ruta de la Fruta, Chile, resultó en 12 fallecidos y 15 heridos. Las autoridades investigan las causas del accidente vial fatal.

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la Ruta de la Fruta, en la región de Santiago, ha dejado un saldo trágico de 12 personas fallecidas y al menos 15 lesionados. El incidente involucró a un autobús público y un camión, generando un caos en la vía y obligando al cierre inmediato del tramo para facilitar las labores de emergencia y rescate.

Las autoridades confirmaron que entre las víctimas fatales y los heridos se encuentran dos niños, lo que ha profundizado la conmoción social y policial. Los lesionados, con lesiones de diversa consideración, fueron evacuados de urgencia hacia centros de salud cercanos para recibir atención médica especializada ante la gravedad de sus traumatismos.

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Mecánica del impacto y primeras víctimas

El Comandante del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, César Carreño, detalló que el impacto fue frontal o lateral, afectando principalmente a los conductores y a los pasajeros que ocupaban los primeros asientos del transporte público. La fuerza del choque fue tal que muchos viajeros quedaron atrapados entre los escombros de ambas unidades vehiculares.

Labor de rescate y extracción de heridos

El alcalde Rodríguez informó que el bus transportaba pasajeros procedentes de diversas localidades, con apoyo logístico de los cuerpos de Bomberos de San Antonio y San Pedro. La operación para liberar a las personas atrapadas tomó cerca de una hora, tiempo que se extendió adicionalmente por la estabilización y el primer auxilio en el lugar del siniestro.

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Investigación oficial y posible aumento de cifras

El Delegado Territorial Millones de Carabineros señaló que la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) ya se encuentra en el lugar desde el acceso a Las Brisas de Santo Domingo. Millones advirtió que la cifra de víctimas podría aumentar mientras avanzan los rescates, ya que el personal de Bomberos permaneció disponible para colaborar en la recuperación de cuerpos que aún permanecían en los vehículos.

Cierre vial y alternativas para conductores

La Municipalidad de Santo Domingo llamó a los conductores a usar vías alternativas debido al corte prolongado de la Ruta de la Fruta, que podría extenderse varias horas. Se habilitó un retorno en el cruce El Convento (Enlace Rapel) entre San Pedro y San Antonio, y se solicitó a los usuarios desviar sus trayectos desde el acceso a Las Brisas de Santo Domingo para evitar la congestión.