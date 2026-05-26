Trágico choque entre tren y minibús escolar en Buggenhout deja cuatro muertos, entre ellos dos niños

Un minibús escolar colisionó con un tren de pasajeros en Buggenhout, Bélgica, provocando la muerte de cuatro personas, incluidos dos menores, y dejando varios heridos. Las autoridades investigan las causas y prometen reforzar la seguridad en cruces ferroviarios.

El pasado martes se registró una tragedia en la localidad de Buggenhout , en la región flamenca de Bélgica , cuando un minibús escolar colisionó con un tren de pasajeros alrededor de las 08:15 hora local.

Según informó el ministro federal de Movilidad, Jean‑Luc Crucke, a la cadena RTL, el accidente dejó al menos cuatro fallecidos. Entre las víctimas mortales se contabilizan dos de los siete menores que viajaban a bordo del vehículo, el propio conductor del minibús y el adulto que acompañaba a los escolares.

Los restantes cinco niños resultaron heridos, algunos de gravedad, y fueron trasladados de urgencia a un centro sanitario cercano, mientras que los adultos involucrados fueron atendidos en las instalaciones médicas del municipio. La policía federal belga, a través de su portavoz An Berger, explicó que el minibús circulaba por una vía paralela a la línea ferroviaria y, al intentar girar a la izquierda, cruzó los rieles en el momento exacto en que pasaba el tren.

La maniobra resultó fatal, provocando una colisión que desvió parte del tren y dañó gravemente la estructura del minibús. En el lugar del siniestro se encuentran presentes unidades de la Policía Ferroviaria, la fiscalía, peritos de tráfico y el laboratorio forense, que trabajan de manera coordinada para esclarecer las causas del accidente y determinar posibles responsabilidades. El alcalde de Buggenhout, Geert Hermans, se desplazó al sitio del accidente para supervisar las operaciones de rescate y la investigación preliminar.

Asimismo, el ministro Crucke aseguró que las familias de las víctimas serán informadas sobre la identidad de los fallecidos y el estado de salud de los heridos tan pronto como se disponga de la información oficial. Mientras tanto, se ha habilitado un colegio cercano como centro de acogida para los niños que han quedado sin sus padres, con el fin de proporcionarles apoyo psicológico y asistencia inmediata.

Las autoridades locales han anunciado la apertura de una investigación exhaustiva que incluirá la revisión de los protocolos de seguridad en cruces ferroviarios y la posible revisión de la normativa que regula los desplazamientos de vehículos escolares en proximidad de líneas de tren. Este lamentable suceso ha reavivado el debate a nivel nacional sobre la seguridad vial y ferroviaria, especialmente en lo que respecta a los transportes escolares.

Organizaciones de padres y defensores de la seguridad en el tránsito exigen medidas más estrictas, como la instalación de barreras físicas en cruces críticos, sistemas de alerta temprana para conductores y la mejora de la señalización. Por su parte, el ministerio de Movilidad ha prometido revisar los criterios de entrenamiento de los conductores de minibuses escolares y acelerar la implementación de tecnologías de detección de obstáculos en vías férreas.

En los próximos días, además de la investigación oficial, se espera la realización de una audiencia pública en la que familiares, testigos y expertos podrán expresar sus inquietudes y sugerencias. Mientras tanto, la comunidad de Buggenhout se ha unido en solidaridad, organizando vigilias y recibiendo el apoyo de los servicios sociales para afrontar el dolor y la pérdida que ha dejado esta tragedia.





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