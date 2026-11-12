Trágico fallecimiento de ciclista en eje vial Medellín-Bogotá tras colisión con camión

La muerte de una ciclista en Bello el 12 de noviembre suma a las cifras letales de la autopista Medellín-Bogotá, donde la infraestructura defectuosa sigue siendo causa principal de siniestros.

Un accidente de tránsito fatal ocurrió en la mañana del jueves 12 de noviembre, desatando una nueva ola de preocupación por la seguridad en el eje vial que conecta Medellín con Bogotá. El incidente tuvo lugar cerca de las 11:30 de la mañana en el sector conocido como La Báscula, perteneciente al municipio de Bello. Una ciclista perdió la vida tras sufrir un choque grave que involucró a un camión en la autopista.

Cronología del siniestro fatal en Bello

Las autoridades confirmaron que la colisión sucedió mientras ambos vehículos descendían por el eje vial en dirección Rionegro hacia Medellín. La ciclista estaba circulando en la vía cuando el camión entró en contacto directo con ella. A pesar de la rápida respuesta de los organismos de socorro, quienes se desplazaron inmediatamente hacia el lugar, no fue posible salvar la vida de la mujer.

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Posteriormente al evento, agentes del Grupo ERI de la Secretaría de Movilidad de Bello arribaron a la escena para gestionar el levantamiento del cuerpo de la víctima. Hasta el momento, no se ha hecho pública la identidad de la ciclista ni se han establecido las hipótesis definitivas sobre las causas exactas del siniestro que provocó la muerte.

Cifras alarmantes de mortalidad vial

Este evento trágico reactiva las alarmas sobre la peligrosidad inherente a la autopista Medellín-Bogotá, reconocida como uno de los corredores del departamento con mayor registro de muertos. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ha documentado que, de los más de 100 accidentes que ocurren anualmente en esta arteria, el 10% se deben específicamente al mal estado de la vía.

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La infraestructura deteriorada del corredor constituye una de las principales causas de estas fatalidades, lo que podría derivar en que esta ruta entre en los planes de intervención del Gobierno nacional para su reparación urgente. Las estadísticas recientes revelan la gravedad de la situación, donde la falta de mantenimiento representa un riesgo constante para los usuarios.

Datos históricos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial

Según los datos consolidados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), durante los últimos cinco años, específicamente hasta el 30 de abril del año en curso, se registraron 605 fallecimientos en este corredor nacional. Esta cifra abarca los tramos desde Medellín hasta El Santuario y desde El Santuario hasta Caño Alegre, dos segmentos con dinámicas de riesgo distintas pero igualmente letales.

El primer trazado, que constituye una doble calzada de 53 kilómetros, ha tenido una gestión operativa diferente a la del segundo segmento. Este tramo no presentaba tantos problemas estructurales graves en comparación con otras partes de la ruta, ya que estuvo operado por la concesión Devimed hasta el 31 de julio pasado. Al momento de la entrega, el operador reportó que la vía se encontraba en un 91% de condiciones óptimas.

Perfil de víctimas y riesgos en el corredor

El hecho de que la vía estuviera en buen estado no evitó que ocurrieran accidentes fatales en la zona gestionada por Devimed. Entre los años 2021 y 2026, se contabilizaron 388 accidentes con fallecidos en este sector específico. El análisis de estas cifras muestra que el 56% de las víctimas correspondían a conductores de motocicletas implicados en choques contra separadores centrales u otros vehículos.

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Dentro de este grupo vulnerable, el año pasado murieron 44 motociclistas en la autopista. Además de los conductores, los peatones también se encuentran en alto riesgo en esta doble calzada. Del total de las víctimas en el tramo entre Medellín y El Santuario, el 22% de los fallecidos eran personas que intentaban cruzar la vía y fueron atropelladas por vehículos a alta velocidad.

Solo en el año 2025, se registraron 18 fallecimientos por este tipo específico de siniestros peatonales. La suma de estos factores demuestra que, aunque el mantenimiento de la calzada es fundamental, los comportamientos de los usuarios y la convivencia entre diferentes tipos de transportación siguen siendo desafíos críticos para salvar vidas en el eje vial Medellín-Bogotá.