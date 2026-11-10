Trágico fallecimiento de Matías Gutiérrez en pozo de Amalfi, Antioquia

Matías Gutiérrez Álvarez, de cuatro años, murió ahogado en un pozo en construcción en la vereda Naranjal, Amalfi. La comunidad organiza colectas para las exequias.

Un niño de cuatro años, identificado como Matías Gutiérrez Álvarez, perdió la vida el pasado lunes a las 4:00 de la tarde tras caer accidentalmente en un pozo que se encontraba en proceso de construcción. El incidente ocurrió en la finca ubicada en la vereda Naranjal, dentro del municipio rural de Amalfi, en el Nordeste antioqueño. Las autoridades y los servicios de emergencia confirmaron que el menor no pudo ser rescatado del agua estancada donde quedó atrapado.

Detalles del accidente fatal en la finca

Según lo reportado por su madre, Marleny Álvarez, el pequeño estaba transitando cerca del sitio de excavación cuando resbaló y cayó directamente al agua. En ese momento, un hombre presente en el lugar intentó realizar una rescate inmediato para salvar al menor. Sin embargo, debido a que este hombre desconocía el arte de nadar, no logró extraer a Matías del pozo y terminó muriendo ahogado por la falta de oxígeno en el líquido estancado.

Also read Federico Gutiérrez pidió reactivar la hidroeléctrica Espíritu Santo, de 600 MW

Respuesta comunitaria y llegada de bomberos

Otros residentes de la zona rural llegaron rápidamente al punto exacto del accidente. Gracias a la intervención rápida de estas personas lograron sacar el cuerpo de Matías del agua, aunque ya no presentaba signos vitales al momento de recuperarlo. Inmediatamente, colocaron al menor en un vehículo particular con el objetivo de trasladarlo hacia un centro médico o funerario, pero durante el trayecto se encontraron con la unidad del Cuerpo de Bomberos que se dirigía hacia el lugar.

El personal de Bomberos Amalfi declaró que sus unidades se desplazaron al punto indicado para el rescate del cuerpo de un menor de edad. Durante el recorrido, detectaron un vehículo particular en el que ya estaba siendo movilizado el cadáver. Ante esta situación, se realizó un trasbordo urgente. El cuerpo fue transferido a la camioneta del Cuerpo de Bomberos para completar el traslado hasta la morgue municipal, evitando demoras innecesarias.

Advertisement

Cuidado familiar y circunstancias previas

De acuerdo con las primeras versiones de los hechos, Matías se encontraba bajo la supervisión de su abuela antes de ocurrir la tragedia. Se determinó que el menor salió de la vivienda sin permiso y comenzó a recorrer toda la zona rural cercana. Durante su caminata independiente llegó hasta los bordes del pozo en construcción, donde finalmente cayó de manera accidental, separándose del entorno seguro donde permanecía anteriormente.

Solidaridad para las exequias del menor

La familia de Matías Gutiérrez Álvarez enfrenta actualmente dificultades económicas para costear los trámites funerarios correspondientes. Al tratarse de una familia de pocos recursos, han solicitado ayuda a la población local. La comunidad amalfitana está realizando colectas solidarias entre sus vecinos para poder reunir los fondos necesarios y realizarle las honras fúnebres al pequeño, las cuales están programadas para realizarse el próximo miércoles.