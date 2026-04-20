Trágico tiroteo en las pirámides de Teotihuacán deja un saldo de una turista canadiense fallecida y varios heridos

Un ataque armado en la zona arqueológica de Teotihuacán termina con la vida de una ciudadana canadiense y deja múltiples heridos. Las autoridades mexicanas han desplegado un operativo de seguridad para investigar el móvil del agresor.

Tragedia en la histórica zona arqueológica de Teotihuacán : un tiroteo ha dejado un saldo devastador que ha conmocionado tanto a la sociedad mexicana como a la comunidad internacional. Durante la jornada de este lunes, un individuo irrumpió en las inmediaciones de la icónica Pirámide de la Luna, abriendo fuego de manera indiscriminada contra los visitantes que se encontraban recorriendo el sitio.

Según los informes preliminares proporcionados por el Gabinete de Seguridad, el agresor, tras cometer el ataque, decidió quitarse la vida en el mismo lugar, dejando una estela de caos y horror. Lamentablemente, este acto de violencia sin precedentes culminó con el fallecimiento de una turista de nacionalidad canadiense, cuya identidad aún no ha sido revelada oficialmente mientras las autoridades trabajan en la notificación a sus familiares a través de los canales diplomáticos correspondientes. El impacto del suceso quedó registrado en diversos videos que circulan en redes sociales, los cuales capturan momentos de pánico absoluto en uno de los centros patrimoniales más importantes de México. En las grabaciones se alcanza a escuchar el estruendo de las detonaciones mientras los turistas, visiblemente aterrorizados y en medio de escenas de confusión extrema, intentan abandonar apresuradamente el área arqueológica. La Secretaría de Seguridad del Estado de México ha confirmado que, además del deceso registrado, existen seis personas adicionales con heridas de diversa consideración: cuatro de ellas presentan lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego, mientras que otras dos resultaron heridas a causa de caídas accidentales ocurridas durante la huida desesperada. Todos los afectados fueron trasladados de inmediato a centros hospitalarios cercanos para recibir la atención médica especializada necesaria para estabilizar su condición. Ante la gravedad de los hechos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha condenado enérgicamente el atentado y ha manifestado su profunda solidaridad con las víctimas y sus allegados. La mandataria aseguró que se mantiene en estrecha comunicación con la embajada de Canadá para brindar todo el apoyo necesario. Además, ha instruido al Gabinete de Seguridad para que realice una investigación exhaustiva que permita esclarecer las causas y el contexto de este violento episodio. Personal de las Secretarías de Gobernación y de Cultura ha sido desplazado al sitio para coordinar las labores de acompañamiento y asistencia. Teotihuacán, reconocido mundialmente como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, permanece bajo resguardo de la Guardia Nacional y la policía estatal mientras las diligencias periciales avanzan. Este lamentable incidente plantea serias interrogantes sobre la seguridad en los sitios turísticos de alta afluencia, los cuales reciben anualmente a millones de visitantes ansiosos por conocer la majestuosidad de las pirámides del Sol y de la Luna, un legado histórico que hoy se ve empañado por la violencia





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