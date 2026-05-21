Trabajadores con salario mínimo en Colombia recibirán prima de servicios cercana a $1.000.000

El Ministerio del Trabajo de Colombia anunció que los trabajadores con salario mínimo que hayan laborado durante todo el primer semestre de 2026 recibirán una prima de servicios cercana a $1.000.000. El pago deberá ser realizado antes del 30 de junio.

Los trabajadores con salario mínimo en Colombia que hayan laborado durante todo el primer semestre de 2026 recibirán una prima de servicios cercana a $1.000.000, de acuerdo con el salario mínimo y el auxilio de transporte vigentes para este año.

El pago deberá ser realizado por los empleadores antes del 30 de junio, conforme a lo establecido por la legislación laboral colombiana y las disposiciones del Ministerio del Trabajo. La prima de servicios corresponde a una prestación social reconocida a quienes mantienen una relación laboral formal, y se liquida en dos pagos semestrales: uno en junio y otro en diciembre.

Para 2026, el salario mínimo fue fijado en $1.750.905 y el auxilio de transporte en $249.095, para un total de $2.000.000. Sobre esa base se liquida la prima de servicios para quienes devengan el mínimo legal. La fórmula definida por la ley para calcular esta prestación es: Salario mensual x días trabajados / 360.

En el caso de un trabajador que recibió el salario mínimo y trabajó durante los 180 días del semestre, la operación corresponde a: $2.000.000 x 180 / 360=$1.000.000 Si el empleado no trabajó durante todo el semestre, el valor se liquida proporcionalmente al tiempo laborado. Por ejemplo, para una persona que trabajó únicamente 90 días: $2.000.000 x 90 / 360=$500.000 La normativa también establece que, cuando el salario es variable, el cálculo debe realizarse con el promedio de lo devengado durante el semestre.

En ese promedio se incluyen pagos salariales como horas extra, recargos nocturnos, dominicales y comisiones. El Ministerio del Trabajo señala que la prima de servicios aplica para todos los trabajadores vinculados mediante contrato laboral, sin importar si este es a término fijo o indefinido. Entre los beneficiarios se encuentran: Empleados del sector privado, trabajadores del servicio doméstico, conductores de servicio familiar, trabajadores de fincas y labores rurales, trabajadores por días y empleados públicos, según el régimen aplicable.

La legislación laboral también establece excepciones para algunas modalidades de contratación. No tienen derecho a la prima de servicios: trabajadores independientes, contratistas por prestación de servicios y aprendices con contrato de aprendizaje. El Ministerio del Trabajo advirtió que las empresas que incumplan con el pago de esta obligación pueden enfrentar sanciones administrativas. Las multas pueden ir desde 1 hasta 5000 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.

Además, los jueces laborales pueden ordenar una indemnización moratoria equivalente a un día de salario por cada día de retraso en el pago de la prestación





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