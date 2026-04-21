Trabajadores de Drogas La Rebaja exigen garantías laborales tras cambios en el modelo operativo

Más de 5.500 trabajadores de la Cooperativa Copservir realizaron un plantón en Bogotá para exigir la sustitución patronal y proteger sus derechos laborales ante la reestructuración de Drogas La Rebaja.

Un numeroso grupo de trabajadores pertenecientes a la Cooperativa Copservir , entidad encargada de la administración de la red de establecimientos Drogas La Rebaja , se congregó en la emblemática Plaza de Bolívar de Bogotá para manifestar su profunda preocupación y exigir garantías laborales ante la incertidumbre que atraviesa la compañía. El gremio, que representa a más de 5.500 empleados a nivel nacional, ha denunciado que los cambios administrativos y operativos proyectados por el Estado no han sido socializados de manera transparente ni han integrado los mecanismos legales de protección laboral exigidos por la ley colombiana.

El punto central de su reclamo es la implementación inmediata de la sustitución patronal, una figura jurídica indispensable para que los trabajadores mantengan intactas sus condiciones contractuales, salariales y prestacionales frente a la transición de la empresa hacia un modelo público o institucional. Los líderes sindicales, encabezados por voceros como Fernández, señalaron que la actual administración se ha negado de forma sistemática a formalizar este proceso, generando un ambiente de desestabilización que afecta directamente el sustento de miles de familias.

Los manifestantes aclararon que su intención no es obstruir el progreso de la organización ni los nuevos planes estratégicos, como la implementación de dispensarios de productos institucionales o consultorios médicos, sino que exigen que dichos cambios no se lleven a cabo a costa de los derechos adquiridos. Según los representantes sindicales, la gerencia actual parece ignorar los marcos normativos, lo cual califican como un abuso de autoridad que vulnera la estabilidad laboral que tanto esfuerzo les ha costado construir durante años de servicio en la red de droguerías.

La situación ha escalado al punto de generar un reclamo directo hacia diversas entidades gubernamentales. Los trabajadores han manifestado sentirse desamparados por el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia de la Economía Solidaria, instituciones a las que acusan de hacer caso omiso a las advertencias sobre el posible desconocimiento de los derechos laborales.

En este contexto, el sindicato ha hecho un llamado urgente al presidente Gustavo Petro, solicitando su intervención directa como mediador para evitar que el conflicto se agudice y para asegurar que la transformación de Drogas La Rebaja se realice con total transparencia y justicia social. La jornada de protesta incluyó no solo el plantón frente al Congreso, sino también la participación activa en sesiones de la Comisión Séptima, donde los empleados buscaron visibilizar su problemática ante el poder legislativo, esperando que las autoridades competentes finalmente den una respuesta clara y satisfactoria a sus demandas.

La preocupación aumenta día a día, ya que los cambios en el modelo operativo prometen una reestructuración profunda que, sin las debidas garantías legales, podría derivar en una crisis laboral sin precedentes dentro del sector salud y farmacéutico del país.





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