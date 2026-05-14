Trabajadores del sector aéreo piden no hundir proyecto de ley contra pasajeros agresivos

Los trabajadores del sector aéreo pidieron al Congreso avanzar con el proyecto de ley contra pasajeros agresivos tras el incidente en un vuelo Bogotá-Madrid. Los trabajadores advirtieron que pilotos, auxiliares de vuelo, personal aeroportuario y demás funcionarios del sector cumplen diariamente sus labores en medio de escenarios de alta tensión provocados por pasajeros agresivos, muchos de ellos bajo efectos del alcohol u otras sustancias.

Los trabajadores del sector aéreo pidieron al Congreso avanzar con el proyecto de ley contra pasajeros agresivos tras el incidente en un vuelo Bogotá-Madrid. Revelaron que trabajadores aéreos piden que no se hunda proyecto de pasajeros disruptivos.

A raíz del pasajero que iba a Madrid y que estaba borracho y acosando sexualmente a la pasajera de al lado, están haciendo un llamado urgente y enérgico al Parlamento para que no permita el hundimiento del proyecto de ley contra pasajeros agresivos, iniciativa que ya había sido aprobada en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, pero que desde entonces no volvió a ser agendada para continuar su trámite legislativo





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