Trabajadores pueden disfrutar de media jornada de descanso remunerado y día de la familia

Los trabajadores que participen en las elecciones pueden acceder a una media jornada de descanso remunerado y disfrutar de un día de la familia, siempre que exista coordinación previa con el empleador.

Los trabajadores que participen en las elecciones pueden acceder a una media jornada de descanso remunerado . Expertos aclaran si este beneficio puede sumarse al día de la familia para disfrutar de más tiempo libre.

Con las votaciones presidenciales recientes, los trabajadores se preguntan qué beneficios laborales pueden recibir por el sufragio y si existe la posibilidad de aprovecharlos para obtener varios días consecutivos de descanso. Según explicó el abogado Iván Jiménez, profesor del Observatorio Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, en una entrevista con la FM, ambos beneficios pueden disfrutarse de forma seguida siempre que exista coordinación previa con el empleador.

La legislación colombiana reconoce un incentivo para los ciudadanos que participan en los procesos electorales. Se trata de una media jornada de descanso compensatorio remunerado, beneficio al que se puede acceder presentando el certificado electoral que demuestra la participación en las votaciones. La norma establece que este tiempo libre debe disfrutarse dentro de los 30 días siguientes a la elección.

Sin embargo, la fecha en la que se hará efectivo no depende únicamente del trabajador ni de la empresa, sino que debe acordarse entre ambas partes. Esto se debe a que corresponden a derechos distintos y ninguna norma prohíbe que sean disfrutados uno después del otro. En la práctica, un trabajador podría acordar con su empleador tomar un día por concepto del día de la familia y posteriormente hacer uso de la media jornada compensatoria obtenida por haber votado.

El día de la familia fue creado para promover espacios de integración entre los trabajadores y sus seres queridos. No obstante, este beneficio desaparecerá a partir de julio de 2026, cuando entre plenamente en vigencia la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales.

La respuesta es sí, el certificado electoral es el documento que acredita que una persona participó en las elecciones y constituye el requisito indispensable para acceder a la media jornada de descanso remunerado y otros beneficios contemplados por la legislación colombiana. En pocas palabras, su día de la familia y día de descanso por votar lo puede unir, pero debe llegar a un acuerdo con el empleador





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