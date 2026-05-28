Trabajan en conjunto para mejorar los espacios públicos del municipio

Los habitantes del barrio Portal de Saravita, las autoridades socorranas, la Policía Nacional y hasta los internos del Centro Penitenciario de Mediana Seguridad de Berlín trabajan en el mejoramiento de los espacios públicos del municipio, especialmente parques y escenarios deportivos.

Las intervenciones se realizan normalmente los miércoles, en donde voluntarios, trabajadores públicos, miembros de las comunidades, reclusos y funcionarios del Inpec, entre otros, unen esfuerzos para pintar, podar, soldar, embellecer y dejar en buen estado para su aprovechamiento los diferentes espacios.

Los habitantes del barrio Portal de Saravita, las autoridades socorranas, la Policía Nacional y hasta los internos del Centro Penitenciario de Mediana Seguridad de Berlín trabajan en el mejoramiento de los espacios públicos del municipio, especialmente parques y escenarios deportivos. Las intervenciones se realizan normalmente los miércoles, cuando voluntarios, trabajadores públicos, miembros de las comunidades, reclusos y funcionarios del Inpec, entre otros, unen esfuerzos para pintar, podar, soldar, embellecer y dejar en buen estado, para su aprovechamiento, los diferentes espacios.

El polideportivo de este sector fue el último en recibir el cambio de imagen, a la espera de una nueva jornada, en la que el foco serán los juegos infantiles, dijo Otoniel Rondón Márquez, secretario de Gobierno del Socorro. El funcionario resaltó que la rehabilitación de los escenarios es fundamental para garantizar que los habitantes del municipio y de cada barrio puedan usar de forma adecuada cada uno de los espacios.

Rondón destacó que es fundamental, precisamente, que estos trabajos se acompañen con integraciones por parte de las comunidades, como una forma de evitar que otras personas lleguen a usarlos para actividades que deterioran la percepción de seguridad y la tranquilidad de todos. Desde 2025, cuando empezaron estas jornadas de trabajo de forma articulada, se han arreglado más de 20 espacios públicos, aseguró el secretario, quien destacó además que también se viene realizando, de forma alterna, la optimización de otros espacios públicos.

Yesid Breño, coordinador de Espacio Público del municipio, destacó también cómo se vienen vinculando las empresas privadas con diferentes tipos de donaciones, así como quienes participan activamente en las jornadas de trabajo. En la lista de escenarios por intervenir aparecen el parque El Convento, donde recientemente se presentaron quejas y daños por el ingreso de motocicletas en las noches, y el parque de Las Mariposas.

Una vez intervenidos, la petición a las comunidades es usar y cuidar cada uno de los espacios, garantizando así que puedan seguir en funcionamiento. Entre quienes vienen participando de forma constante en estas actividades que mejoran la imagen de El Socorro están los internos del Centro Penitenciario de Mediana Seguridad de Berlín.

María Yadira Argüello Patiño, responsable del área de Atención y Tratamiento del centro penitenciario, indicó que esta vinculación se da gracias a la estrategia 'Buena esa', que nació hace casi dos años desde la Dirección General del Inpec. En coordinación con el secretario de Gobierno decidimos que, para lograr un mayor impacto a nivel municipal, lo mejor era tomar la línea de trabajo de recuperar los espacios deportivos y parque





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