Trabajo en curso para cerrar la guerra con Irán y abordar el programa nuclear del régimen

La administración estadounidense dice que Trump está a punto de anunciar su papel en la resolución de la guerra, pero los obstáculos para las conversaciones de alto nivel son varios.

NEWS TEXT El acuerdo para poner fin a la guerra con Irán está negociado en gran medida, según afirmó Donald Trump . El control del paso crucial para el comercio mundial de hidrocarburos, uno de los mayores obstáculos en el diálogo mediado por Marco Rubio en Nueva Delhi , se ha bloqueado casi totalmente por Irán en respuesta al ataque de Israel y Estados Unidos del 28 de febrero.

La cuestión del programa nuclear iraní, sin embargo, se analizará en negociaciones posteriores, según medios estadounidenses, el mismo Rubio y el portavoz de la diplomacia iraní. Teherán sostiene que tiene multas solo civiles a su programa nuclear, mientras que Washington explica que un nuevo ciclo de negociaciones «en las próximas semanas o meses» abordará la forma en que Irán se deshará de sus reservas de uranio enriquecido





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