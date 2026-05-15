Trabajos de rescate en accidente en buseta escolar de Norte de Santander: 30 menores heridos, 19 dados de alta

Un accidente vial ocurrido en Norte de Santander ha dejado a 30 menores heridos, en tanto que 19 ya han sido dados de alta y otros tres se han trasladado a Cúcuta por traumatizaos craneoencefálicos. La resolución de las lesiones postihía a las labores de rescate y traslado de los estudiantes lesionados.

El accidente ocurrió al finalizar la jornada escolar, cuando la buseta inició el recorrido hacia las veredas cercanas al casco urbano. Una buseta escolar que transportaba menores de edad en zona rural de Lourdes, en Norte de Santander, se accidentó cuando el conductor perdió el control en una curva.

El vehículo se volcó y treinta menores resultaron heridos. Según el reporte médico, diecinueve menores fueron dados de alta, otros tres trasladados a Cúcuta para valoración neurológica por traumas craneoencefálicos y el resto permanece bajo valoración médica en el Hospital San Vicente de Paúl, en Gramalote. El accidente ocurrió al finalizar la jornada escolar, cuando la buseta inició el recorrido hacia las veredas cercanas al casco urbano.

Testigos aseguran que el exceso de velocidad habría ocasionado el volcamiento, aunque las autoridades también investigan posibles fallas mecánicas en el sistema de frenos. Los menores sufrieron politraumatismos y heridas leves que fueron atendidas en el Hospital Regional Centro de Gramalote, mientras tres estudiantes permanecen bajo observación en el centro asistencial de Lourdes.

Tras el siniestro, organismos de socorro, personal médico y habitantes de la zona participaron en las labores de rescate y traslado de los estudiantes lesionados hacia hospitales de Lourdes, Gramalote y Cúcuta. Videos difundidos en redes sociales muestran cómo el vehículo pierde el control en una curva y termina volcado sobre la vía, lo que será parte del análisis técnico dentro de la investigación oficial





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