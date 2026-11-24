Una tractomula perdió los frenos en Cajamarca, Tolima, el 22 de noviembre. El siniestro dejó 5 muertos y 12 heridos al impactar locales y vehículos. Análisis de causas y rutas cerradas.

Una tractomula perdió el control de su sistema de frenos durante el descenso del Alto de La Línea, provocando un devastador accidente en el casco urbano de Cajamarca, departamento del Tolima. El siniestro ocurrió la tarde del domingo 22 de noviembre y dejó un saldo de cinco personas fallecidas y doce heridos, según el reporte oficial actualizado por el alcalde Camilo Valencia.

Registro visual del impacto mortal

Una cámara de seguridad instalada en el sector de Calle Larga captó el momento exacto del choque a las 6:15 de la tarde. Las imágenes muestran la tractomula bajando a gran velocidad por la vía principal del municipio, mientras el ambiente normal de un domingo con locales abiertos y peatones en la acera se ve interrumpido bruscamente. El vehículo de carga atraviesa la calle sin detenerse, arrollando automóviles estacionados y colisionando contra un parqueadero y varios negocios, entre ellos la taquilla de la empresa Velotax, un asadero de pollo y un local de la compañía Claro.

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Balance de víctimas y estado de salud

Las cinco personas fallecidas fueron identificadas como residentes del municipio, entre ellas una madre y su hija, quienes trabajaban o consumían productos en los establecimientos afectados al momento del impacto. El primer balance del hospital Santa Lucía de Cajamarca reportó nueve heridos inicialmente, pero el alcalde Camilo Valencia actualizó la cifra a doce lesionados, algunos con pronóstico reservado. Además del conductor de la tractomula, quien también resultó herido y permanece en estado grave, varias motocicletas y una buseta de servicio público quedaron averiadas en la escena.

Investigación sobre falla mecánica y tránsito

Las autoridades indican que la causa primaria fue una falla mecánica en el sistema de frenos. El alcalde explicó que existen dos hipótesis técnicas: que la tractomula se haya quedado sin frenos o que, al intentar cambiar de marcha en plena bajada, la caja haya quedado en neutro desactivando el freno de motor. Según diagnósticos previos en este corredor, el uso permanente de los frenos durante los kilómetros de descenso hacia el Tolima representa un riesgo crítico que ha sido evidenciado nuevamente con esta tragedia.

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Impacto en la infraestructura vial regional

El accidente obligó al cierre temporal del paso vehicular entre Cajamarca y el Alto de La Línea mientras se retiraban los escombros y el vehículo siniestrado. Las autoridades de tránsito recomendaron el uso de rutas alternas, dado que este corredor es vital para la conexión del Tolima con el Quindío y el centro del país. El Alto de La Línea, ubicado sobre la cordillera Central, es reconocido como uno de los pasos de montaña más exigentes de Colombia, lo que intensifica la necesidad de mejorar la seguridad vial en esta zona estratégica.

Demanda de doble calzada para el municipio

El mandatario municipal destacó que la tragedia pone de manifiesto la urgente necesidad de construir una doble calzada para desviar el tránsito de carga del casco urbano de Cajamarca. El alcalde señaló que el volumen vehicular en este corredor aumentó drásticamente en la última década, pasando de 5.000 a 6.000 vehículos diarios a picos de 11.000. Con proyecciones de alcanzar 14.000 vehículos para el año 2030, Camilo Valencia afirmó tajantemente que Cajamarca no puede aceptar más muertes como consecuencia de la infraestructura actual y la presencia de vehículos pesados en zonas pobladas.