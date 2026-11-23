Un accidente de tránsito en Cajamarca dejó cinco fallecidos y nueve heridos tras una colisión múltiple causada por una falla mecánica.

El alcalde de Cajamarca, Camilo Valencia, confirmó el domingo por la noche que un grave accidente de tránsito dejó como saldo cinco personas fallecidas y nueve lesionadas en el sector conocido como Calle Larga. El siniestro ocurrió cuando una tractomula perdió el control y arrolló vehículos, peatones y establecimientos comerciales, generando caos en la vía.

Mecanismo del accidente y primeras versiones

De acuerdo con los primeros informes, la tractomula descendía desde el Alto de La Línea cuando habría presentado una falla mecánica, quedándose sin frenos. El camión de carga tomó velocidad e impactó contra varios automóviles, motocicletas, un bus de transporte público y peatones que se encontraban en la zona.

Also read Tractomula chocó contra varios vehículos en Cajamarca; hay cinco muertos y 9 heridos

El vehículo descontrolado también chocó contra viviendas y locales comerciales, dañando sus frentes y estructuras. Entre los negocios afectados se encuentra una sucursal de la empresa de telefonía Claro. Los videos difundidos en redes sociales por el account @CvePrensa19116 muestran la magnitud del desastre y a habitantes auxilando a los afectados.

Atención médica y reporte de autoridades

Camilo Valencia reportó el balance oficial desde el hospital Santa Lucía, centro donde fueron atendidos inicialmente los lesionados. El mandatario detalló que entre los nueve heridos hay cinco hombres y cuatro mujeres, una de ellas menor de edad y otra embarazada. Todos fueron trasladados a diferentes centros asistenciales para recibir atención médica especializada.

Advertisement

El último paciente fue remitido al hospital Federico, ubicado en Ibagué. El alcalde explicó en un video publicado en sus redes sociales que ya habían enviado a todos los heridos desde Santa Lucía y que los organismos de socorro permanecían en el lugar identificando si había más personas afectadas.

Respuesta de emergencia y cierre vial

La Defensa Civil Seccional Tolima informó que sus unidades llegaron al sector de Calle Larga para apoyar la atención de la emergencia y el traslado de heridos. Los voluntarios trabajaron de manera articulada con otros organismos de socorro y recibieron apoyo logístico de los habitantes del municipio.

Como consecuencia directa del siniestro, las autoridades ordenaron el cierre total del corredor vial entre Cajamarca y el Alto de La Línea, vía que comunica a los departamentos de Tolima y Quindío. La restricción se mantuvo mientras avanzaban las labores de atención y revisión de la zona afectada.

Búsqueda de culpables y acompañamiento

Las autoridades de tránsito avanzan en esclarecer si detrás del siniestro hubo una posible falla en el sistema de frenos del automotor de carga, aunque las circunstancias exactas aún no han sido establecidas. Valencia calificó lo ocurrido como un momento doloroso para la ciudad y aseguró que la Administración municipal continuaría acompañando a las familias de las víctimas.