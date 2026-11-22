Una tractomula perdió los frenos al descender del Alto de La Línea e impactó viviendas y comercios en Cajamarca. La vía principal permanece cerrada.

Una tractomula sufrió una falla crítica en su sistema de frenos durante su descenso por la montaña y se estrelló contra viviendas y locales comerciales en el sector Calle Larga de Cajamarca, Tolima. El incidente ocurrió durante la noche del domingo y dejó como resultado a varias personas heridas, quienes fueron trasladadas de urgencia para recibir atención médica en el hospital del municipio. Las autoridades locales confirmaron que la vía de comunicación permanece completamente cerrada mientras se gestionan las labores de rescate y evaluación de daños estructurales.

Mecánica del choque y ruta afectada

Según los informes preliminares, la tractomula perdió el control al descender desde el Alto de La Línea. El conductor no logró detener el vehículo pesado, el cual se llevó por delante carros, motocicletas y peatones antes de impactar contra las estructuras fijas del sector. Las imágenes captadas en redes sociales muestran el momento del choque, evidenciando cómo la tractomula se estrelló contra las construcciones del sector con gran violencia.

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El impacto dejó daños considerables en las fachadas de las viviendas y de los establecimientos de comercio del sector Calle Larga. Este lugar es uno de los más transitados de Cajamarca por encontrarse sobre la vía principal que atraviesa el municipio. La comunidad del sector vivió momentos de pánico ante la magnitud del impacto y los estragos que dejó el pesado vehículo a su paso.

Posiciones de autoridades y testigos locales

Las autoridades de tránsito pidieron a los conductores que tenían previsto movilizarse por este corredor que tomen rutas alternas, mientras se adelantan las labores de remoción del vehículo siniestrado y de los escombros. Hasta el sitio llegaron organismos de socorro y las autoridades locales para atender la emergencia y evaluar la estabilidad de las construcciones afectadas. No se ha entregado un balance oficial sobre el estado de salud de las personas afectadas ni una cifra definitiva de lesionados.

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Testigos relataron que el estruendo se sintió en varias cuadras a la redonda. De inmediato, los vecinos salieron a ayudar a las personas que quedaron atrapadas entre los escombros y los vehículos siniestrados, mientras llegaban los organismos de socorro. El alto congestionamiento generado por el cierre se debe a que esta es una de las rutas más importantes para el transporte de carga y de pasajeros.

Impacto en el corredor vial y medidas posteriores

El paso entre Cajamarca y el Alto de La Línea está cerrado en ambos sentidos, interrumpiendo el tráfico entre el departamento del Tolima, el Quindío y el centro del país. Este cierre afecta directamente las rutas que comunican Ibagué y Armenia. Las autoridades piden tomar rutas alternas para descongestionar la zona mientras se restablece el paso. Se espera un pronunciamiento oficial que detalle el balance definitivo de la emergencia.

El Alto de La Línea, ubicado sobre la cordillera Central, es uno de los pasos de montaña más exigentes del país. Su largo y pronunciado descenso hacia el departamento del Tolima exige el máximo cuidado por parte de los conductores de vehículos de carga. Se debe hacer un uso permanente de los frenos durante varios kilómetros de bajada, lo que hace vital la revisión mecánica previa del transporte pesado.