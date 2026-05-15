Tradición y creatividad en la feria AMA de esta edición

Los visitantes podrán vivir experiencias inolvidables llenas de cultura y arte en la feria AMA, donde buscarán hallar piezas de moda, decoración y mesa, hechas por manos artesanas que este año rinden homenaje a ese territorio. Diversificaron su propuesta con mostacilla, talla en madera y cepa de plátano, y también se realizan conversatorios, talleres y charlas en torno a la Economía Circular.

El talento artesano, la memoria colectiva y saberes ancestrales engalanan la feria AMA, donde encontrarán piezas de moda, decoración y mesa, hechas por manos artesanas que este año rinde homenaje a ese territorio tales como: Loro cabeciazul, espátula rosada, carpintero habado, maría mulata y turbaquero.

Diversificaron su propuesta con mostacilla, talla en madera y cepa de plátano. La coordinadora de comunicaciones de Marca Bolívar, Sofía Flores, expresó que 'Estamos felices y satisfechos en feria AMA por la acogida que hemos tenido del público. Hemos recibido comentarios maravillosostoda esta labor que venimos impulsando.

Desde la Gobernación de Córdoba, María Fernanda Sacristán explicó que a través del programa, se adelantan procesos de innovación con los artesanos que en esta edición de la feria están y se realizan conversatorios, talleres y charlas en torno a laEconomía Circular', en la que todo lo que sale de los artesanos y llegará a ellos nuevament





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