Tragedia Aérea en Bolivia: Se Estrella Avión Privado con Dos Ocupantes

Un avión privado Cessna Citation CP-3243 se estrelló en Bolivia, cobrando la vida de sus dos tripulantes. Las autoridades investigan las causas del accidente, que ocurrió durante un vuelo entre La Paz y Santa Cruz, tras una situación irregular que forzó un intento de aterrizaje de emergencia en Cochabamba.

Las autoridades bolivianas lograron ubicar la aeronave privada Cessna Citation CP-3243, que había perdido contacto el lunes 13 de abril, mientras cubría la ruta entre La Paz y Santa Cruz. Se activaron los protocolos de emergencia debido a una situación irregular durante el vuelo, lo que desencadenó una búsqueda exhaustiva por parte de los equipos de rescate. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) inicialmente reportó la pérdida de contacto con la torre de control tras el despegue del Aeropuerto Internacional de El Alto. La comunicación se interrumpió a las 8:37 de la mañana, apenas 16 minutos después de iniciar el vuelo, lo que intensificó la preocupación y movilizó recursos para localizar la aeronave y sus ocupantes.

El trágico desenlace reveló el fallecimiento de los dos tripulantes: Carlos Moyano, el piloto, y Julio César Sardán, el copiloto. Los equipos de rescate encontraron la aeronave en una zona del norte de Cochabamba, donde se presume que la aeronave intentó un aterrizaje de emergencia. El ministro de Obras Públicas de Bolivia, Mauricio Zamora, confirmó la noticia a los medios locales, expresando su pesar por la pérdida. Según reportes del medio local La Razón, el avión fue visible en radares hasta aproximadamente las 11:00 de la mañana, momento en el que se perdió la señal. Durante este tiempo, el avión realizó maniobras circulares en el espacio aéreo de Cochabamba, aparentemente buscando agotar combustible para un aterrizaje de emergencia.

El ministro de Defensa, Marcelo Salinas, en declaraciones a Radio Panamericana, señaló que el avión intentaba precisamente eso, agotar combustible antes de intentar un aterrizaje forzoso. La aeronave, según el ministro, era un avión nuevo y moderno.

Las investigaciones están en curso para determinar las causas del accidente, un proceso crucial para esclarecer los eventos que llevaron a esta tragedia. Se están analizando todos los datos disponibles, incluyendo las comunicaciones con la torre de control, la trayectoria del vuelo, las condiciones meteorológicas y cualquier evidencia física recuperada del lugar del accidente. Las autoridades buscan identificar cualquier falla técnica, error humano o factor externo que pudiera haber contribuido al accidente.

La comunidad aeronáutica boliviana y la sociedad en general esperan respuestas claras y concisas sobre lo sucedido, con el objetivo de prevenir incidentes similares en el futuro y garantizar la seguridad de los vuelos. El análisis de la caja negra, si se encuentra y está en condiciones, será fundamental para reconstruir los momentos previos al accidente y comprender las decisiones tomadas por la tripulación. El gobierno ha expresado su compromiso de realizar una investigación exhaustiva y transparente.





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